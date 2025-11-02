Naagin 7: कन्फर्म हुआ नाम! इस खूबसूरत अदाकारा पर एकता कपूर ने जताया भरोसा, बनीं नई नागिन – स्टार कास्ट का भी खुला राज

Naagin 7: भारतीय टेलीविज़न पर सुपरनैचुरल फैंटेसी ड्रामा की बात करें तो एकता कपूर का “नागिन” हमेशा से ही प्रशंसकों का पसंदीदा रहा है। लगभग एक दशक से, यह शो अपनी रोमांचक कहानियों और ग्लैमरस कलाकारों के साथ टीआरपी चार्ट पर छाया हुआ है। अब, लगभग तीन साल बाद, यह फ्रैंचाइज़ी नागिन सीज़न 7 के साथ शानदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसके बारे में चर्चा आखिरकार पुष्टि में बदल गई है!

प्रियंका चाहर चौधरी नई नागिन हैं!

सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है – बिग बॉस 16 और उडारियां में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाने वाली प्रियंका चाहर चौधरी को आधिकारिक तौर पर नागिन 7 का नया चेहरा घोषित कर दिया गया है। वह तेजस्वी प्रकाश द्वारा पहले निभाई गई भूमिका में कदम रखेंगी, जिससे इस प्रतिष्ठित किरदार में एक नया और शक्तिशाली आभा आएगी।

एकता कपूर ने बिग बॉस 19 के कलाकारों का किया खुलासा

निर्माता एकता कपूर अपने बहुप्रतीक्षित शो के प्रमोशन के लिए वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान के बिग बॉस 19 में नज़र आईं। हालाँकि शो का भव्य अनावरण रविवार रात के एपिसोड के लिए तय था, लेकिन खबरें पहले ही लीक हो चुकी हैं कि प्रियंका इस सीरीज़ की मुख्य भूमिका में होंगी।

उनके साथ, कलाकारों में लोकप्रिय टीवी सितारे ईशा सिंह (इश्क का रंग सफ़ेद से मशहूर) और नमिक पॉल भी शामिल होंगे, जो कहानी में और भी ग्लैमर और तीव्रता लाएँगे। प्रशंसक एकता कपूर की कहानी कहने की शैली में हाई-वोल्टेज ड्रामा, रोमांस और ढेर सारे ट्विस्ट की उम्मीद कर सकते हैं।

नागिन 7 का टीज़र जल्द ही जारी होगा

इतना ही नहीं – वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान, नागिन 7 का आधिकारिक टीज़र भी जारी होने की उम्मीद है। प्रोमो में प्रीमियर की तारीख की पुष्टि की जाएगी, और शो के नवंबर में कलर्स टीवी पर प्रसारित होने की संभावना है।

ब्लॉकबस्टर सीज़न की विरासत

नागिन फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत 2015 में मौनी रॉय के साथ हुई थी, जो रातोंरात सनसनी बन गईं। इन वर्षों में, इस सीरीज़ में अदा खान, निया शर्मा, सुरभि ज्योति, सुरभि चंदना, अनीता हसनंदानी और तेजस्वी प्रकाश जैसी प्रमुख अभिनेत्रियाँ शामिल रही हैं, और सभी ने इस कहानी में अपना जादू बिखेरा है। नागिन 7 के साथ, एकता कपूर इस फ्रैंचाइज़ी को अलौकिक रोमांच और ग्लैमर के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं।

