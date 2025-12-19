Ek Deewane Ki Deewaniyat’ की OTT रिलीज कंफर्म, जानिए कहां देखें

Ek Deewane Ki Deewaniyat: मिलाप ज़वेरी के डायरेक्शन में बनी फ़िल्म एक दीवाने की दीवानगी 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। जहाँ फ़िल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले, वहीं यह बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुई।

₹25–30 करोड़ के बजट में बनी इस रोमांटिक म्यूज़िकल ड्रामा ने दुनिया भर में ₹112 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। खास बात यह है कि इस फ़िल्म के साथ हर्षवर्धन राणे ने पहली बार ₹100 करोड़ क्लब में एंट्री की, जो उनके करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ।

सोनम बाजवा ने फीमेल लीड में कमाल किया

थिएटर में रिलीज़ होने के बाद, फ़ैंस एक दीवाने की दीवानगी की OTT रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फ़िल्म में हर्षवर्धन राणे के साथ सोनम बाजवा लीड रोल में थीं और अपने इंटेंस रोमांस और इमोशनल गहराई की वजह से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही।

पहले खबरें थीं कि यह फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी, लेकिन अब आखिरकार ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म और रिलीज़ डेट कन्फर्म हो गई है, जिससे फ़ैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गया है।

OTT प्लेटफॉर्म और रिलीज़ डेट का खुलासा

एक दीवाने की दीवानगी ZEE5 पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है। देसी मूवीज़ फ़ैक्ट्री के बैनर तले अंशुल गर्ग और दिनेश जैन द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फ़िल्म में हर्षवर्धन राणे विक्रमादित्य और सोनम बाजवा अदा के रोल में हैं।

सपोर्टिंग कास्ट में शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, अनंत नारायण महादेवन और राजेश खेरा शामिल हैं, जिन्हें उनके परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ मिली है। यह फ़िल्म 26 दिसंबर से स्ट्रीम होना शुरू होगी।

एक दीवाने की दीवानगी किस बारे में है?

कहानी विक्रमादित्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पावरफुल और इमोशनली इंटेंस इंसान है जिसका प्यार कोई सीमा नहीं जानता। उसे पहली नज़र में ही अदा से गहरा प्यार हो जाता है, जो एक मज़बूत और इंडिपेंडेंट महिला है। अदा अपनी ज़िंदगी और पहचान पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए दृढ़ है।

जो आकर्षण के तौर पर शुरू होता है, वह जल्द ही एक कॉम्प्लेक्स रिश्ते में बदल जाता है जहाँ जुनून, ऑब्सेशन, कमज़ोरी और कंट्रोल आपस में टकराते हैं। जैसे-जैसे विक्रमादित्य ज़्यादा पज़ेसिव होता जाता है,

अदा खुद को इच्छा और आत्म-रक्षा के बीच फंसा हुआ पाती है। अपनी इंटेंस लव स्टोरी, दमदार एक्टिंग और इमोशनल कहानी के साथ, ‘एक दीवाने की दीवानगी’ इस दिसंबर में OTT पर नए दर्शकों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है।