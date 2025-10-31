Ek Deewane Ki Deewanit Box Office Collection Day 10 : हर्षवर्धन राणे की दीवानगी ने वीकडे पर भी मचाया धमाल

Ek Deewane Ki Deewanit Box Office Collection Day 10 : हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ बॉक्स ऑफिस पर बेकाबू है। दिवाली पर रिलीज़ हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 10 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी भी दमदार प्रदर्शन कर रही है। प्रशंसक इस रोमांटिक ड्रामा को अपार प्यार दे रहे हैं, जिससे साबित होता है कि अच्छी कहानी और दमदार अभिनय हमेशा दिल जीत लेते हैं।

एक दमदार शुरुआत

फिल्म ने पहले दिन ₹10 करोड़ की शानदार कमाई की और सिर्फ़ तीन दिनों में ही अपना बजट वसूल कर लिया। ₹25-30 करोड़ के अनुमानित बजट में बनी ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई से सभी को चौंका दिया है।

10 दिनों का कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 10वें दिन ₹1.77 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई ₹54.27 करोड़ हो गई। सप्ताह के दिनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन दर्शाता है कि हर्षवर्धन राणे की फिल्म के लिए दर्शकों की “दीवानियत” अभी खत्म नहीं हुई है।

कथानक सारांश

कहानी विक्रमादित्य भोसले (हर्षवर्धन राणे) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक राजनेता का शक्तिशाली और खूंखार बेटा है, जिसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसे अभिनेत्री अदा (सोनम बाजवा) से प्यार हो जाता है। आकर्षण से शुरू हुई यह कहानी जल्द ही जुनून में बदल जाती है, जिससे एक भावुक लेकिन गहरी प्रेम कहानी बनती है।

