Donald Trump Appreciates India, PM Modi, (आज समाज), काहिरा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर में भारत के प्रति एक बार फिर नरमी दिखी है। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है और भारत को महान देश बताया है। बीते कुछ समय से पाकिस्तान से अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को सराहा है।

भारत एक महान देश, वहां शीर्ष पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि भारत एक महान देश है और वहीं शीर्ष पर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। बता दें कि गाजा में युद्धविराम समझौते के बाद शर्म अल-शेख में सोमवार को गाजा पीस समिट (Gaza Peace Summit) का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व के कई बड़े नेता मौजूद थे।

मिलजुलकर काम करेंगे भारत-पाकिस्तान

दुनिया की हस्तियों की मौजूदगी में ट्रंप ने मोदी व भारत की तारीफ की। पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भारत में शीर्ष पद पर मौजूद मेरे दोस्त ने शानदार काम किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब लगता है कि भारत और पाकिस्तान मिलजुलकर काम करेंगे और दोनों देश अच्छे से साथ रहेंगे।

शहबाज शरीफ ने किया ट्रंप की बात का स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहे थे तब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उनके पीछे मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप ने पीछे मुड़कर शहबाज शरीफ की तरफ देखकर पूछा- ऐसा है न? इस पर शहबाज शरीफ ने हंसते हुए ट्रंप की बात का स्वागत किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी व भारत के पक्ष में बयान भारत-पाकिस्तान के बीच गत मई में हुए संघर्ष को रुकवाने के उनके दावों के बीच आया है।

ट्रंप ने विश्वभर में 8 संघर्षविराम करवाए : शहबाज शरीफ

शहबाज शरीफ ने इस दौरान ट्रम्प के भारत-पाक के बीच जंग को रुकवाने के दावे का समर्थन किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में शांति पुरुष हैं, उनके प्रयासों के बाद शांति स्थापित हुई है। ट्रंप ने न केवल भारत-पाक की जंग रुकवाई बल्कि विश्वभर में 8 संघर्षविराम करवाए हैं। बता दें कि भारत, भारत-पाक के बीच जंग रुकवाने के ट्रम्प के दावों से इनकार करता है।

ट्रंप के संघर्षविराम करवाने के बाद हमास ने छोड़े 20 बंधक

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच गाजा में पिछले दो साल से जारी जंग को लेकर संघषविराम करवाया और शांति समझौते के लिए गाजा पीस समिट का नेतृत्व किया इसके तहत हमास ने सोमवार तक इजरायल के 20 बंधको सुरक्षित इजरायल को सौंप दिया। बदले में इजरायल ने 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया।

हमास ने नेपाल के बिपिन जोशी समेत चार शव लौटाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित 20 से अधिक देशों को न्योता भेजा था। भारत की तरफ से विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सम्मेलन में शामिल हुए।

मोदी ने की ट्रंप के प्रयासों की तारीफ, नेतन्याहू को दी बधाई

कीर्तिवर्धन सिंह ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से भी मुलाकात की। वह डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले। वहीं पीएम मोदी ने इजरायल-हमास के बीच शांति समझौता करवाने के लिए ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करता है। उन्होंने सोमवार देर रात बयान जारी कर रहा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा पीस समिट का समर्थन करते हैं।

