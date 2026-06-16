Egg Controversy: पश्चिम बंगाल में ममता के करीबी सौमित्र पर फेंके अंडे, पिटाई भी की

बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के आरोप में सौमित्र को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, कोर्ट ले जाते समय लोगों ने की मारपीट

TMC Crisis Update, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हर रोज टीएमसी नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला, रानीगंज का है। मंगलवार को ममता के एक और करीबी तृणमूल युवा नेता सौमित्र बनर्जी पर लोगों ने अंडों से हमला कर दिया। कुछ लोगों ने उन्हें पीटा भी।

घटना उस वक्त की है जब पुलिस सौमित्र को रानीगंज कोर्ट ले जा रही थी। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए बनर्जी को सुरक्षित कोर्ट पहुंचाया। इससे पहले अंडे फेंके जाने की ही एक घटना सोमवार को टीएमसी विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष के साथ हुई थी। जब वे ममता के घर के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनकी शिकायत पर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है।

बीजेपी के लोग टीएमसी नेताओं को निशाना बना रहे

बीजेपी नेता रवि केशरी की शिकायत पर सौमित्र बनर्जी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है। वहीं, धनुरहाट पंचायत से जुड़े एक विवाद के बाद बड़ी संख्या में लोग सरपंच मंदिरा के घर पहुंच गए थे।

कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने उन्हें निशाना बनाया, वे बीजेपी के उपद्रवी थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंख बचा ली, वरना वह डैमेज हो सकती थी। साथ ही यह भी कहा कि उस समय पुलिस वहां मौजूद थी और उसने कोई कदम नहीं उठाया।

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