Eggoz Eggs Controversy: अंडों में कैंसर का खतरा? Egoz विवाद की पूरी कहानी”

Eggoz Eggs Controversy: पिछले दस सालों में इंडिया का फ़ूड लैंडस्केप काफ़ी बदल गया है। कभी अख़बार में लिपटे सड़क किनारे ठेलों पर बिकने वाले अंडे, अब AC वाले सुपरमार्केट के गलियारों में आ गए हैं—शानदार डिब्बों में पैक होकर और “प्रीमियम,” “एंटीबायोटिक-फ़्री,” “हर्बल-फ़ेड,” और “फ़ार्म फ़्रेश” कहकर बेचे जाते हैं। शहरी इंडिया, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा हेल्थ को लेकर जागरूक है, इन दावों पर यकीन कर लेता है और खुशी-खुशी ज़्यादा कीमत चुकाता है।

इस लहर पर सवार ब्रांड्स में इगोज़ भी था, जो एक देसी स्टार्टअप है जिसे इंडिया के अनऑर्गनाइज़्ड एग मार्केट को मॉडर्न बनाने के लिए जाना जाता है। लेकिन एक वायरल लैब रिपोर्ट ने अब ब्रांड को कॉन्ट्रोवर्सी के तूफ़ान में धकेल दिया है।

वायरल रिपोर्ट जिसने दहशत फैला दी

कुछ दिन पहले, फ़ूड और सप्लीमेंट्स की इंडिपेंडेंट ब्लाइंड लैब टेस्टिंग के लिए जाने जाने वाले एक YouTube चैनल ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दावा किया गया था कि इगोज़ के अंडों में खतरनाक केमिकल्स होते हैं। नतीजों से पता चला कि ये नतीजे कथित तौर पर NABL से मान्यता प्राप्त लैब के थे। इन नतीजों से पता चला कि पैकेज्ड अंडों में नाइट्रोफ्यूरान और AOZ (3-एमिनो-2-ऑक्साज़ोलिडिनोन) मौजूद थे।

कथित तौर पर AOZ का पाया गया कंसंट्रेशन 0.73 से 0.74 µg/kg के बीच था। यह एक ऐसा केमिकल है जो कई देशों में अपने कैंसर पैदा करने वाले नेचर की वजह से बैन है। कुछ ही घंटों में, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया।

कंज्यूमर पूछने लगे:

“क्या ये अंडे हमें ज़हर दे रहे हैं?”

“क्या ये हमारे DNA को बदल सकते हैं?”

“क्या यह धीमा ज़हर हेल्थ फ़ूड के तौर पर दिया जाता है?”

हंगामे को समझने के लिए, पहले कंपनी के स्केल और दावों को समझना होगा।

Egoz कितना बड़ा है?

Egoz कोई छोटा प्लेयर नहीं है। यह भारत के तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसे 2017 में IIT खड़गपुर के पुराने स्टूडेंट अभिषेक नेगी, आदित्य सिंह और उत्तम कुमार ने लॉन्च किया था। फाउंडर्स ने एक बड़ी कमी पहचानी: भारत में हर साल 140 बिलियन से ज़्यादा अंडे बनते हैं, फिर भी लगभग 95% मार्केट अनऑर्गनाइज़्ड है। पारंपरिक मंडियों में बिकने वाले खुले अंडों के लिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत कम होता है।

इन्वेस्टर्स को Egoz के विज़न पर भरोसा था। कंपनी ने ये पैसे जुटाए:

IvyCap Ventures की लीडरशिप में Series B (2022) में $8.8 मिलियन

Series C (जून 2025) में $20 मिलियन—इसका सबसे बड़ा फंडिंग राउंड

आज, Egoz दिल्ली-NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और पुणे समेत 11 बड़े भारतीय शहरों में काम करता है।

आरोप असल में क्या हैं?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक YouTube चैनल ने Egoz के अंडे खरीदे और सैंपल एक सर्टिफाइड लैब में भेजे। लैब ने कथित तौर पर AOZ का पता लगाया, जो एक बैन नाइट्रोफ्यूराज़ोन एंटीबायोटिक ग्रुप का मेटाबोलाइट है। AOZ कई देशों में इसके जीनोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल की वजह से बैन है।

यह खोज सीधे तौर पर Egoz के मार्केटिंग दावों के उलट है:

“100% एंटीबायोटिक-फ्री अंडे”

“हर्बल से बनी मुर्गियां”

“ज़ीरो केमिकल्स”

कस्टमर्स ने ब्रांड पर प्रॉफिट के लिए पब्लिक हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया।

क्या अंडे सच में आपका DNA बदल सकते हैं? साइंस ने समझाया

ऑनलाइन फैले सबसे बड़े डरों में से एक था: “क्या ये अंडे खाने से मेरा DNA बदल जाएगा?” साइंटिफिकली, नहीं।

जब आप कोई भी खाना खाते हैं—पौधे का या जानवर का—तो उसमें मौजूद DNA पेट के एसिड और एंजाइम से छोटे न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है। ये आपके जीनोम में खुद को नहीं डालते। आप अंडा, चिकन या चावल खाने से “म्यूटेंट” नहीं बन सकते।

तो असली खतरा क्या है? जीनोटॉक्सिसिटी

असली खतरा जीनोटॉक्सिसिटी है, जेनेटिक म्यूटेशन नहीं।

जीनोटॉक्सिक केमिकल: अपना DNA दोबारा न लिखें। लेकिन वे DNA स्ट्रैंड को नुकसान पहुंचा सकते हैं या गलतियां पैदा कर सकते हैं। खराब DNA रिपेयर से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न हो सकता है — जो कैंसर है। नाइट्रोफ्यूरान और AOZ इस जीनोटॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं।

नाइट्रोफ्यूरान और AOZ क्या हैं?

नाइट्रोफ्यूरान बैन एंटीबायोटिक्स की एक क्लास है। AOZ एक मेटाबोलाइट है जो जानवरों को एंटीबायोटिक फुराज़ोलिडोन खिलाने पर बनता है। भले ही ओरिजिनल दवा कुछ घंटों में ब्लडस्ट्रीम से गायब हो जाए, AOZ टिशू (मीट, अंडे) में हफ्तों या महीनों तक रहता है, इसीलिए लैब AOZ के लिए टेस्ट करते हैं, एंटीबायोटिक के लिए नहीं। AOZ मिलने से यह साबित होता है कि मुर्गी किसी समय नाइट्रोफ्यूरान के संपर्क में आई थी।

किसान अभी भी बैन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हैं:

बहुत सस्ते

साल्मोनेला और E. कोलाई जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ असरदार

भीड़भाड़ वाले पोल्ट्री फार्म में काम के, जहां इंफेक्शन तेजी से फैलता है

अंडों का प्रोडक्शन और वज़न बढ़ाने में मदद करते हैं

यह गैर-कानूनी लेकिन आम तरीका लागत कम रखता है और आउटपुट स्थिर रखता है।

क्या 0.74 µg/kg कंज्यूमर्स के लिए खतरनाक है?

0.74 पार्ट्स पर बिलियन (ppb) सुनने में बहुत कम लगता है — और यह है भी। ऐसे अंडे खाने से तुरंत बीमारी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत लंबे समय तक एक्सपोजर की है।

कार्सिनोजेन्स के लिए, दुनिया भर की रेगुलेटरी बॉडीज़ का मानना ​​है:

“कोई भी मात्रा सच में सुरक्षित नहीं है।” बड़ा खतरा: एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (AMR) कैंसर के खतरे से भी ज़्यादा खतरनाक AMR (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) है।

जब पोल्ट्री बार-बार बैन एंटीबायोटिक्स खाती है:

उनके पेट के बैक्टीरिया सुपरबग बन जाते हैं। ये दवा-रेसिस्टेंट माइक्रोब्स अंडे, मीट या खेत के कचरे के ज़रिए इंसानों में फैलते हैं। एक बार इन्फेक्ट होने पर, आम एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं। फूड पॉइज़निंग या टाइफाइड का एक मामूली मामला जानलेवा हो सकता है। CSE (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट) की स्टडीज़ ने पहले ही भारतीय पोल्ट्री फार्म में एंटीबायोटिक-रेसिस्टेंट बैक्टीरिया की पुष्टि की है। Egoz सिर्फ़ एक प्रोडक्ट का मामला नहीं है — यह पोल्ट्री सेक्टर में एक सिस्टमिक कमी को दिखाता है।

विदेशी देश क्या करते हैं?

USA

FDA ने 2002 में नाइट्रोफ्यूरान पर बैन लगा दिया था। ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी। थोड़ी सी भी पता चलने वाली मात्रा भी प्रोडक्ट को गैर-कानूनी बना देती है। बैच नष्ट कर दिए जाते हैं; कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है

यूरोपियन यूनियन।

नाइट्रोफ्यूरान पर भी बैन।

टेक्निकल डिटेक्शन लिमिट के तौर पर 0.5 µg/kg AOZ तक की इजाज़त।

Egoz के अंडे (0.74 µg/kg) इस लिमिट से ज़्यादा हैं — मतलब उन्हें यूरोप में कानूनी तौर पर नहीं बेचा जा सकता।

भारत की कानूनी स्थिति क्या है?

भारत के कानून उलटे हैं: FSSAI ने नाइट्रोफ्यूरान और AOZ पर बैन लगाया है। लेकिन 1.0 µg/kg की टेस्टिंग टॉलरेंस लिमिट भी तय की है। क्योंकि Egoz के सैंपल में कथित तौर पर 0.74 µg/kg दिखा, इसलिए ब्रांड यह तर्क दे सकता है: “हमारा प्रोडक्ट भारत की कानूनी सुरक्षा लिमिट के अंदर है।” यह रेगुलेटरी गैप ही कन्फ्यूजन की जड़ है।

Egos क्या कहता है?

फाउंडर अभिषेक नेगी ने सोशल मीडिया पर कंपनी का बचाव किया: “हम कोई भी बैन या परमिटेड एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करते।” “हमारे लिए, बैन का मतलब है पूरी तरह बैन।” “हम 11 लेयर की सेफ्टी चेक और 100% हर्बल फीड फॉलो करते हैं।” “हम ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।” Egoz ने कंज्यूमर्स को भरोसा दिलाने के लिए अपनी लैब रिपोर्ट भी ऑनलाइन पोस्ट कीं।