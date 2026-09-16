UP PGT Notification 2026: सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, पीजीटी के 2607 पद, बिना TET वालों के लिए आई सरकारी शिक्षक भर्ती

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Viplove Kumar
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उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता (PGT) भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.
सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, पीजीटी के 2607 पद

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने एक बहुचर्चित घोषणा की है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता (PGT) भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जो विज्ञापन 06/2026 के तहत आया है उसमें कुल 2607 पदों पर भर्ती की जाएगी. यह पूरी तरह से आयोग पर निर्भर करेगा कि इसकी संख्या क्या होने वाली है. जरूरत के मुताबिक वेकेंसी की संख्या में बदलाव किया जा सकता है. इसे लेकर अप्लीकेशन प्रोसेस सितंबर 2026 से शुरू होने की बातें सामने आ रही है.

इस वेकेंसी को लेकर जो बातें अभ्यार्थी जानना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं. आपको बता दें कि इस भर्ती में कुल 26 भाषाओं को शामिल किया गया है. हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, नागरिक शास्त्र और कृषि समेत कुल 26 विषय शामिल हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

जिन अभियार्थियों ने भी संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन/मास्टर डिग्री ली है वो आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ संबंधित विषय में बीएड की योग्यता भी जरूरी बताई गई है.

अभ्यार्थी की आयु सीमा कितनी होगी

भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके मुताबिक इन तमाम वेकेंसी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यार्थी की आयु सीमा तय है. उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 62 साल तक होनी चाहिए. अगर बात इन पदों पर चुने जाने वालों को मिलने वाली सैलरी की बात करें तो पे लेवल-8 के तहत 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक वेतन मिलेगा. खास बात यह है कि PGT भर्ती के लिए TET या CTET पास होना अनिवार्य नहीं है. आयोग ने आवेदन प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को अनिवार्य किया है. उम्मीदवारों को पहले आयोग की वेबसाइट पर OTR पूरा करना होगा और इसके बाद ही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन की शुल्क क्या होगी

जिन भी अभियार्थियों को निकाली गई वेकेंसी के लिए आवेदन करना है उनको अपनी कैटेगरी के तहत अलग अलग शुल्क भरना होगा. सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये, SC/ST के लिए 750 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. इन परीक्षा में बैठने वालों का सलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. कुल 400 अंकों की मेरिट में लिखित परीक्षा के 360 और इंटरव्यू के 40 अंक शामिल होंगे. इंटरव्यू के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा. आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी इसे लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी.

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