प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 भर्ती प्रक्रिया को लेकर लेकर आया फैसला चर्चा में है. कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के रिजर्ट को रद्द कर दिया. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने और मुख्य परीक्षा (Mains) दोबारा आयोजित करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेश का असर भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले आयोजित हो चुकी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पर भी पड़ेगा. पहले हुई मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार अब मान्य नहीं होंगे. संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नए सिरे से मुख्य परीक्षा देनी होगी. इसके बाद चुने जाने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा. यह फैसला न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने सुनाया. पीसीएस 2025 की चयन प्रक्रिया में माइग्रेशन के सिद्धांत को लागू करने से जुड़े मामले में सुनाया है.

क्यों रद्द किया गया रिजर्ट?

इस पूरे विवाद का मुख्य कारण आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी (Open Category) की मेरिट लिस्ट में शामिल करने का तरीका था. याचिकाकर्ता अभिषेक शुक्ला के अधिवक्ता के अनुसार, आयोग ने अनारक्षित श्रेणी में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया था. किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लिया था. इसके चलते आरक्षित वर्ग के कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची से बाहर रह गए. जिनके अंक अनारक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक थे. इस वजह से वे मुख्य परीक्षा के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर सके.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त करने का आदेश दिया. आयोग को नए सिरे से परिणाम जारी करने कहा गया. मुख्य परीक्षा दोबारा कराने और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण पूरे करने का निर्देश दिया है.

अब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का क्या होगा?

पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी. अंतिम परिणाम घोषित करने पर पहले ही रोक लगा दी गई थी. अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद पूरी चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा के चरण में वापस लौटेगी. आयोग को सबसे पहले संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करना होगा. इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इस फैसले के बाद पीसीएस 2025 भर्ती के अभ्यर्थियों को अब संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया का इंतजार करना होगा.