India Exim Bank Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडिया एग्जिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर के रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट eximbankindia.in पर जाकर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

पात्रता एवं मानदंड

उम्मीदवार ने 60% अंक/CGPA के साथ स्नातक की परीक्षा पास की हो। साथ ही, MBA/PGDBA/ PGDBM/MMS/CA आदि पास किया हो।

आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैनेजर पदों के लिए आयु 24 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियम के अनुसार छूट मिलेगी। उम्र की गणना 01 नवंबर 2026 के अनुसार की जाएगी।

आवेदन शुल्क

फॉर्म भरने के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य है। इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये, वहीं एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी वर्ग को शुल्क के रूप में 100 रुपये चुकाना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन की अंतिम तिथि

फॉर्म भरने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2026 है।

आवेदन का तरीका

एग्जिम बैंक भर्ती 2026 आवेदन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल ibpsreg.ibps.in/iebmtnov25/ पर जाएं।

होम पेज पर Click here for New Registration पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

इसके बाद अन्य भरकर फॉर्म को पूरा करें।

हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।

कैटगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।

अंत में पूर्ण रूप से सबमिट फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

कुल सीटें

एग्जिम बैंक की ओर से कुल 120 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें मैनेजमेंट ट्रेनी के 90 पदों पर और मैनेजर M ग्रेड (Scale MM II) के 30 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक साइट देखें।