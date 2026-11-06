CBSE Board Exam 2027: सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेटशीट, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

CBSE Board Exams 2027: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2027 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। छात्र CBSE की वेबसाइट http://cbse.gov.in पर जाकर डेटशीट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

CBSE Exam Schedule 2027: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2027 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने शुक्रवार को दोनों कक्षाओं की परीक्षा डेटशीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से आयोजित की जाएंगी। डेटशीट जारी होने के बाद अब छात्र अपने विषयों के अनुसार परीक्षा की तैयारी और रिवीजन का टाइमटेबल बना सकते हैं। इस बार बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से 101 दिन पहले ही डेटशीट जारी कर दी है।

लाखों विद्यार्थी होंगे परीक्षा में शामिल

CBSE की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10वीं के छात्र कुल 83 विषयों और कक्षा 12वीं के छात्र 121 विषयों की परीक्षा देंगे। इस बार डेटशीट तैयार करते समय छात्रों के विषयों के कॉम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखा गया है। बोर्ड ने 40 हजार से अधिक विषय संयोजनों को ध्यान में रखकर परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया है, ताकि किसी छात्र के दो विषयों की परीक्षा एक ही दिन न पड़े। 12वीं के विद्यार्थियों की संभावित प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों को भी ध्यान में रखा गया है। इस बार कक्षा 10वीं के करीब 26.5 लाख और कक्षा 12वीं के लगभग 19.8 लाख विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है।

सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे पेपर

CBSE ने साफ किया है कि 10वीं और 12वीं की सभी बोर्ड परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। बोर्ड ने स्कूलों से मिले विद्यार्थियों के विषय संबंधी आंकड़ों के आधार पर परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया है। डेटशीट को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि विद्यार्थियों को अलग-अलग विषयों की तैयारी के बीच पर्याप्त समय मिल सके। छात्रों को सलाह है कि वे अपनी विषयवार परीक्षा तारीखों को नोट कर लें और उसी के अनुसार रिवीजन की रणनीति बनाएं।

10वीं-12वीं की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर Examination या Latest Notifications सेक्शन खोलें।

CBSE Class 10th and 12th Board Exam Date Sheet 2027 के लिंक पर क्लिक करें।

अपनी कक्षा के अनुसार डेटशीट PDF खोलें। विषयवार परीक्षा तारीख और समय चेक करें।

PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।