Education Minister Mahipal Dhanda बोले – हरियाणा के किसान अब समृद्ध और खुशहाल, पीएम सम्मान निधि योजना से किसानों को मिली बड़ी राहत

Anurekha Lambra
  • पीएम सम्मान निधि के तहत 45,679 किसानों के खाते में 9.14 करोड़ की 21वीं किस्त जमा
  • कृषि वैज्ञानिकों के शोध से नई फसलें और आधुनिक तकनीक से किसानों की बदलती दशा
  • सरकारी प्रयास, 72 घंटे में फसल का भुगतान और एमएसपी पर खरीदी से किसानों को मिल रहा लाभ

Education Minister Mahipal Dhanda, (आज समाज), पानीपत : कृषि विज्ञान केंद्र उझा में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्यअतिथि भाग लेकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर आधुनिक खेती करनी चाहिए, तभी वे समृद्ध और खुशहाल बन सकते हैं। उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया व समालखा एसडीएम अमित कुमार ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का कार्यक्रम में पहुंचने पर बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ध्यानपूर्वक सुना।

जीवन स्तर बदल रहा

कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में 21वीं किस्त डाली गई, जिसे देखकर किसानों ने जोरदार ताली बजाकर खुशी जताई। मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसानों के लिए सकारात्मक साबित हो रही है, जिसमें हर वर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपये की राशि जमा की जाती है। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के शोध से किसानों को नई किस्मों का लाभ मिल रहा है और उनका जीवन स्तर बदल रहा है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय बैंकों में खाते खोलने, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने, और किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करने जैसे उपाय किए हैं।

हरियाणा में किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सडक़ों का व्यापक नेटवर्क और खेतों तक पक्के रास्ते बनाए गए हैं, जिससे किसानों को 72 घंटे में फसल का भुगतान मिलता है। हरियाणा में किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है, जिससे किसान खुशहाल बन रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने इस अवसर पर किसानों से आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाएँ और अपनी आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों व नकदी फसलों की खेती को अपनाए। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी सरकार किसानों के हित में योजनाओं को और मजबूत तरीके से लागू करेगी।

खाते में कुल 9 करोड़ 14 लाख रुपये जमा किए गए

उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 45,679 किसानों के खाते में कुल 9 करोड़ 14 लाख रुपये जमा किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध प्रणाली तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि हर लाभार्थी किसान का डाटा नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है, पात्रता की जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी किसान को लाभ से वंचित न रहना पड़े।

कृषि विभाग से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी

इस मौके पर वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. सतपाल ने कृषि विभाग से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में समालखा एसडीएम अमित कुमार, डीडीए आत्माराम गोदारा, एसडीओ देवेंद्र कुहाड़, एसडीओ राजेश भारद्वाज, राधे श्याम गुप्ता, डॉ सुनील कुमार, डॉ. कुलदीप, डॉ. राजेश, डॉ. मोहित, सरपंच रेनू रावल, डॉ. सीमा दहिया व डॉ नेहा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

