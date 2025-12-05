Education Minister Mahipal Dhanda, (आज समाज), भिवानी : शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज भिवानी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। मंत्री ने 14 शिकायतों में से 9 का मौके पर ही समाधान कर राहत पहुंचाई, और जिन मुद्दों के लिए आगे की प्रक्रिया जरूरी थी, उनके लिए संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर भिवानी विधायक घनश्याम सराफ, बवानी खेड़ा विधायक कपूर सिंह, जिला उपायुक्त भिवानी, पुलिस अधीक्षक भिवानी, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

हर समस्या का समाधान और हर नागरिक की मुस्कान ही मेरा लक्ष्य

इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरे लिए पद का अर्थ सिर्फ़ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनसेवा का संकल्प है। हर समस्या का समाधान और हर नागरिक की मुस्कान ही मेरा लक्ष्य है। “समस्याएँ चाहे जितनी भी बड़ी हों, संकल्प और सेवा की भावना के आगे छोटी पड़ जाती हैं।” वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए कुछ अलग विधानसभा व हाईकोर्ट के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लिए अलग विधानसभा व हाईकोर्ट का कोई मुद्दा फिलहाल नहीं है।

1284 परीक्षार्थियों के परिणाम रिवाइज करना बोर्ड का निर्णय

शिक्षा मंत्री ने एचटेट परीक्षा के 1284 परीक्षार्थियों के परिणाम रिवाइज करना बोर्ड का निर्णय, इसमें कुछ गलत नहीं, इस पर कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं आया। 2025 के अध्यापक पात्रता परीक्षा के संचालन को लेकर कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया, जब नोटिफिकेशन होगा सबको पता चल जाएगा। एचपीएससी द्वारा कॉलेज कैडर के 613 पदों में सिर्फ 151 का स्क्रीनिंग के बाद चयन को लेकर एचपीएससी से बात करेंगे।

कांग्रेस पर प्रॉपर्टी डीलिंग का आरोप

गन कल्चर पर बनने वाले गानों को लेकर कहा कि माहौल व समाज को समझकर व संभलकर किया जाना चाहिए शिक्षा में सुधारों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा 2014 से पहले 10वीं के सरकारी स्कूलों का परिणाम 31 प्रतिशत व प्राईवेट स्कूलों का परिणाम 54 प्रतिशत आता था, अब सरकारी व प्राईवेट दोनों का परिणाम 95 प्रतिशत तक पहुंचता है। स्कूलों के ढांचे पर 70 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है, एस्टीमेट बनाकर पैसा डाला जा चुका है। मूलभूत सुविधाएं पीने के पानी व शौचालय का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका। वहीं कांग्रेस पर प्रॉपर्टी डीलिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में किसानों पर दबाव बनाकर जमीनें ली गई।

