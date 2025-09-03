Education Loan : सबसे कम ब्याज दर और EMI ,यह बैंक दे रहा है एजुकेशन लोन

Education Loan(आज समाज): छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। देश का हर छात्र पढ़ाई करने का सपना देखता है, लेकिन बढ़ती महंगाई इस राह को और भी मुश्किल बना रही है। ऐसे में एजुकेशन लोन सबसे बड़ा सहारा बनता है। लेकिन, सही बैंक और लोन का चुनाव आपके सपनों को हकीकत में बदलने की कुंजी हो सकता है। जानें कौन से बैंक सबसे सस्ता होम लोन दे रहे हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

SBI की ब्याज दरें 8.65% से शुरू होती हैं। 50 लाख रुपये के 15 साल के लोन पर EMI लगभग 49,678 रुपये होगी। यह विकल्प छात्रों को ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों के लिए कवर प्रदान करता है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)

पंजाब नेशनल बैंक का शिक्षा ऋण 8.35% से शुरू होता है। 50 लाख रुपये के 15 साल के ऋण की ईएमआई लगभग 48,798 रुपये होगी। बैंक विशेष पाठ्यक्रमों और शीर्ष संस्थानों के लिए आकर्षक योजनाएं भी प्रदान करता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एजुकेशन लोन 8.25% से शुरू होता है, जो वर्तमान में सबसे कम दर है। 50 लाख रुपये के 15 साल के लोन की EMI लगभग 48,507 रुपये होगी। यह विकल्प छात्रों के लिए किफायती और लंबी अवधि के लिए सुविधाजनक है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9.5% की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण भी प्रदान करता है। 50 लाख रुपये के 15 साल के ऋण पर ईएमआई लगभग 52,211 रुपये होगी। बैंक सुविधाजनक पुनर्भुगतान विकल्प और लंबी अवधि के लिए विशेष योजनाएं प्रदान करता है।

आईसीआईसीआई बैंक

शिक्षा ऋण 10.25% से शुरू होता है। 50 लाख रुपये के 15 साल के ऋण पर ईएमआई लगभग 54,498 रुपये है।

बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा का शिक्षा ऋण 8.70% से शुरू होता है। 50 लाख रुपये के 15 साल के ऋण पर ईएमआई लगभग 49,825 रुपये है। बैंक छात्रों को व्यापक कवरेज और आसान पुनर्भुगतान शर्तें प्रदान करता है।

आईडीबीआई बैंक

आईडीबीआई बैंक का शिक्षा ऋण 9.30% की ब्याज दर पर उपलब्ध है। 50 लाख रुपये के 15 साल के ऋण की ईएमआई लगभग 51,610 रुपये होगी। यह विकल्प लंबी अवधि के लिए सुविधाजनक है और कई तरह के खर्चों को कवर करता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

ब्याज दरें 9.45% से शुरू होती हैं। 50 लाख रुपये के 15 साल के ऋण की ईएमआई लगभग 52,060 रुपये होगी। बैंक छात्रों को ट्यूशन, रहने और अन्य शैक्षिक खर्चों में मदद करता है।

केनरा बैंक

शिक्षा ऋण 9.5% से शुरू होता है। 50 लाख रुपये के 15 साल के ऋण की ईएमआई लगभग 52,211 रुपये होगी। बैंक छात्रों के अन्य आवश्यक खर्चों के साथ-साथ ट्यूशन फीस भी कवर करता है।

शिक्षा ऋण लेने से पहले, प्रोसेसिंग फीस, ऋण अवधि और पुनर्भुगतान शर्तों पर ध्यान दें। शीर्ष संस्थानों और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अधिमान्य दरों की जाँच करें। सही ऋण का चयन करने से आपके खर्च और वित्तीय बोझ कम हो सकते हैं।