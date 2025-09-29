ED action against Online Gaming Platform : कई क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों की संपत्ति अटैच करेगी ईडी

सभी पर ऑनलाइन सट्टेबाजी वनएक्सबेट से फीस लेने के आरोप, ईडी ने पिछले दिनों की थी लंबी पूछताछ

ED action against Online Gaming Platform (आज समाज), नई दिल्ली : भारत में पिछले दिनों ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफार्मों को अवैध घोषित करने के लिए संसद में कानून पास किया गया था। इस कानून के बाद लागू होने के बाद ऐसी साइटों और गेमिंग प्लेटफार्मों पर जहां बैन लगा दिया गया वहीं इनसे जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले दिनों कुछ नामी क्रिकेटर्स और फिल्मी हस्तियों से भी इस संबंध में पूछताछ की थी।

इन दिग्गजों में पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, अभिनेता सोनू सूद, पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हजरा के नाम शामिल हैं। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी ईडी की रडार पर हैं। आॅनलाइन बेटिंग मामले में इनसे भी पूछताछ हुई है।

ईडी की लिस्ट में कुछ खिलाड़ी और अभिनेता भी शामिल

जल्द ही कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय एजेंसी ये कार्रवाई धनशोधन निवारण कानून के तहत आॅनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म ‘वनएक्सबेट’ से जुड़े मामले में कर रही है। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि शुरूआती जांच में पता लगा है कि कई सेलिब्रिटी इस कंपनी से मिली फीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक कानून के मुताबिक जिन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा इसमें भारत के अलावा विदेश की भी कई संपत्तियां हैं। ईडी एंडोर्समेंट फीस के इस्तेमाल को कानून की नजर में ‘आपराधिक आय’ मान रही है।

अस्थायी अटैचमेंट आदेश जारी करेगी ईडी

एजेंसी की जांच में पाया गया है कि कई सेलिब्रिटी आॅनलाइन बेटिंग कंपनी से मिली एंडोर्समेंट फीस का इस्तेमाल कर संपत्तियां खरीद रहे हैं। इसे ‘अपराध की आय’ माना गया है। जो संपत्तियां ईडी की रडार पर हैं, इनमें भारत और विदेश में स्थित चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं। फिलहाल ईडी संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। जल्द ही अस्थायी अटैचमेंट आदेश जारी किया जाएगा। इस आदेश को ढटछअ के प्राधिकरण के पास भेजकर जरूरी मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी मिलते ही विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर इन संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त किया जाएगा।

