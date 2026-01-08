ED Raid: टीएमसी आईटी सेल हेड के घर और आॅफिस पर ईडी की रेड

पॉलिटिकल कंसलटेंट फर्म आई-पीएसी के डायरेक्टर है प्रतीक जैन

ED Raid, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर गुरुवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने छापेमारी की। कोलकाता में ही पॉलिटिकल कंसलटेंट फर्म आई-पीएसी के आॅफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी की गई। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ गया।

गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे: ममता

सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गईं। ममता वहां कुछ देर रुकीं। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे आई-पीएसी के आॅफिस भी गई। उन्होंने कहा गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं।

सबूतों के आधार पर की गई छापेमारी

वहीं इस कार्रवाई पर ईडी ने कहा, कोलकाता में आई-पीएसी कार्यालय पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। यह कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। फिलहाल 10 ठिकानों पर तलाशी जारी है। 6 पश्चिम बंगाल और 4 दिल्ली में।

संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दखल दे रहे

एजेंसी ने बताया कि जांच में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर से जुड़े परिसर शामिल हैं। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई। कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दो ठिकानों पर पहुंचे, अवैध दखल दिया और दस्तावेज छीन लिए।

देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे गृहमंत्री

सीएम ममता ने कहा, क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? यह एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है, जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा ले जाया जा रहा है। एक तरफ वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।

हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए

मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप हमसे लड़ नहीं सकते, तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। यह सब करके, आपको जितनी सीटें मिल रही थीं, वे घटकर जीरो हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, मैं छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ईडी डटेल्स दे सकती है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दिया। ममता ने आज जो किया, वह जांच में बाधा डालना था। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आई-पीएसी आॅफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली। क्या आई-पीएसी कोई पार्टी आॅफिस है।