ED Raids: आप के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 स्थानों पर ईडी के छापे

ED Raids Former AAP Leader Saurabh Bhardwaj, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन की जाँच के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 स्थानों पर छापेमारी की।

ज़ब्त की गई संपत्तियों अभी नहीं दिया विवरण

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 13 स्थानों पर आज छापेमारी की। ईडी ने मामले में अभी तक ज़ब्त की गई संपत्तियां या पाई गई विशिष्ट वित्तीय अनियमितताओं का विवरण नहीं दिया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि ये छापेमारी राजनीति से प्रेरित थी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं इसलिए सौरभ जी पर आज छापा मारा गया।

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दर्ज करवाई थी शिकायत

मामला तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा अगस्त 2024 में दर्ज कराई गई एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें 2018-19 के दौरान 5,590 करोड़ रुपए की 24 अस्पताल परियोजनाओं की मंजूरी और क्रियान्वयन में करप्शन के आरोप लगाए गए थे। इन परियोजनाओं में 11 नए अस्पताल व 13 मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन शामिल था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंज़ूरी मिलने के बाद भारद्वाज और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपों में परियोजना बजट में हेराफेरी, सरकारी धन का दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत शामिल है।

भारी खर्च के बावजूद परियोजनाओं के काम पूरे नहीं हुए

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार, ये प्रोजेक्ट्स विलंब, संदिग्ध गबन व लागत में वृद्धि से प्रभावित थीं। साथ ही स्वीकृत अस्पतालों में से किसी का भी टाइम पर काम पूरा नहीं हुआ। परियोजनाओं में कई सौ करोड़ रुपए की बढ़ी हुई लागत अब भी अस्पष्ट है। प्रमुख योजनाओं में से एक, 1,125 करोड़ रुपए की आईसीयू अस्पताल परियोजना है। इसका उद्देश्य सात पूर्व-निर्मित सुविधाओं में 6,800 बिस्तरों का निर्माण करना था। यह भी कथित तौर पर भारी खर्च के बावजूद अब तक आधी ही पूरी हुई है।

तीन बार विधायक रह चुके हैं भारद्वाज

बता दें कि सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से तीन बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिल्ली के स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल संसाधन मंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारद्वाज आप के आधिकारिक प्रवक्ताओं में से भी एक हैं।

यह भी पढ़ें : ED Raids: निवेशकों से 2,700 करोड़ के फ्रॉड को लेकर गुजरात व राजस्थान में ईडी के छापे