Manish Sisodia: ईडी नकली केस बनाने में माहिर: सिसोदिया

आप नेता बोले- भाजपा पर जब संकट आता है तो ईडी छापेमारी करती है

Manish Sisodia, (आज समाज), नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर आप नेताओं में रोष है। आप नेताओं ने दिल्ली और केंद्र सरकार पर इसे बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया है। इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की रेड इसलिए हुई क्योंकि परसों इस देश ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था कि आपकी डिग्री असली है या नकली। आप दिखाते क्यों नहीं? आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर 20 घंटे तक छापेमारी की।

आजकल ईडी का एक ही काम है कि जब भी भाजपा किसी संकट में आती है, और जनता अमित शाह, पीएम मोदी से सवाल पूछती है, तो ईडी आकर छापेमारी करती है। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा था। यह कार्रवाई अस्पताल निर्माण में हुए घोटाले को लेकर की गई।

पीएम मोदी की डिग्री को लेकर पूछा गया था सवाल

आप नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कल का सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि परसों इस देश ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था कि आपकी डिग्री असली है या नकली, आप दिखाते क्यों नहीं। मामला कोर्ट में गया। पूरा देश जानता है कि डिग्री नकली हो तो नकली केस बनता है, इसलिए नकली छापेमारी हुई, ईडी नकली केस बनाने में माहिर है, इसलिए कल ईडी की छापेमारी हुई ताकि भाजपा को बदनामी से बचाया जा सके और देश का ध्यान प्रधानमंत्री पर उठ रहे सवालों से हट सके।

सिर्फ नौटंकी करते है आप नेता

वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि घोटाले के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी हमेशा से नौटंकी करती रही है। उन्होंने कहा कि ईडी से पूछताछ के बाद दिया गया सौरभ भारद्वाज का बयान राजनीतिक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि जब भी जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए भ्रष्टाचार पर पूछताछ करती है तो वह मीडिया में बने रहने और अखबार में छपने के लिए सिर्फ नौटंकी करते हैं।

सौरभ मुंबई जाकर लिखें फिल्मों की स्क्रिप्ट

उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद सौरभ भारद्वाज स्वयं को बेरोजगार बताते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने जांच एजेंसी के सामने झूठी कहानी सुनाई है, उससे लगता है कि उन्हें स्क्रिप्ट राइटर का काम कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज को मुंबई जाकर फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखने का काम करना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज की प्रेस कांफ्रेंस को मीडिया ट्रायल बताया।

