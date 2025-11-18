Online Gaming दिग्गजों पर ईडी की कार्रवाई, विंज़ो और गेमज़क्राफ्ट के कार्यालयों पर छापे

Online Gaming : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंज़ो और गेमज़क्राफ्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। धोखाधड़ी, हेराफेरी और संभावित धन शोधन के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए, ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को व्यापक छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, बेंगलुरु में पाँच, दिल्ली में चार और गुरुग्राम में दो सहित 11 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई छापेमारी में कंपनियों के कॉर्पोरेट कार्यालयों के साथ-साथ शीर्ष प्रबंधन के आवासों को भी निशाना बनाया गया – जिनमें सीईओ, सीओओ, सीएफओ और अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हैं।

गेमिंग एल्गोरिदम में हेराफेरी के आरोप

यह जाँच उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों पर आधारित है, जिन्होंने दावा किया था कि इन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर खिलाड़ियों को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने एल्गोरिदम में हेराफेरी की। इस कथित हेराफेरी से कथित तौर पर कंपनियों को अवैध लाभ कमाने में मदद मिली।

तलाशी के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि कंपनियों के प्रमोटर क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के ज़रिए संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत मिलता है।

वित्तीय रिकॉर्ड और क्रिप्टो लेनदेन की जाँच जारी

ईडी अब वित्तीय दस्तावेज़ों, तकनीकी आंकड़ों और क्रिप्टो लेनदेन की जाँच कर रहा है ताकि अवैध लाभ की सीमा और पीएमएलए के संभावित उल्लंघनों का पता लगाया जा सके। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या डिजिटल संपत्तियों का इस्तेमाल बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गुप्त तरीके से किया गया था।