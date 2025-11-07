ED Action: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पॉवर के  फर्जी बैंक गारंटी से जुड़े मामले में तीसरी गिरफ्तारी

Fake Bank Guarantee Case, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी गिरफ्तारी कर ली है। यह मामला सूचीबद्ध कंपनी रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को जमा की गई 68.2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी से संबंधित है, जो फर्जी पाई गई। यह कंपनी पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी।

पहले अरेस्ट हो चुके हैं अशोक व बिस्वाल

गिरफ्तार आरोपी की पहचान बतौर अमर नाथ दत्ता हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गुरुवार को अमर नाथ दत्ता को पकड़ा। गौरतलब है कि ईडी पहले ही रिलायंस पॉवर के सीएफओ रह चुके अशोक कुमार पाल व ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक नाम की कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) पार्थ सारथी बिस्वाल को अरेस्ट कर चुकी है।

एक रैकेट चलाती थी बिस्वाल ट्रेडलिंक

ईडी ने आरोप लगाया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक व्यावसायिक समूहों के लिए फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने का एक रैकेट चलाती थी। रिलायंस समूह ने पहले कहा था कि अनिल अंबानी 3.5 साल से अधिक समय से रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड में नहीं हैं और इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। धन शोधन का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा नवंबर 2024 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोप लगाया गया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक 8 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने में शामिल थी।

धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी :रिलायंस पावर

जांच में पाया गया कि रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड ने मनीला, फिलीपींस स्थित फर्स्टरैंड बैंक से बैंक गारंटी जमा की थी, लेकिन ईडी के अनुसार, उक्त बैंक की उस देश में कोई शाखा नहीं है। रिलायंस पावर ने पहले कहा था कि वह इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार हुई है और उसने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में इस संदर्भ में उचित जानकारी दी थी।

