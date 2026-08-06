Zudio और Westside जैसे स्टोर चलाने वाली कंपनी Trent लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा 26% बढ़कर 532 करोड़ रुपये रहा।

Trent Q1 result: Zudio और Westside जैसे स्टोर चलाने वाली कंपनी Trent लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा 26% बढ़कर 532 करोड़ रुपये रहा। वेस्टसाइड और जूडियो के स्टोर का मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर विस्तार की वजह से लागत में वृद्धि का मुनाफे पर खास असर नहीं पड़ा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 423 करोड़ रुपये था।

ऑपरेशन से रेवेन्यू 18.5% बढ़ा

कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 18.5% बढ़कर 5,666 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 4,781 करोड़ रुपये था। दोपहर 1.38 बजे ट्रेंट का शेयर 3% उछलकर 3,222.1 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी ने अप्रैल-जून तिमाही में 19 और Zudio स्टोर खोले, जिसके साथ ही इनकी कुल संख्या 982 हो गई। साथ ही, इस तिमाही में Westside ने एक स्टोर और खोला, जिससे इनकी कुल संख्या 301 हो गई।

ऑपरेटिंग EBIDTA भी बढ़ा

अप्रैल-जून तिमाही में ट्रेंट का ऑपरेटिंग EBITDA 8.47 अरब रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 36% ज़्यादा है। वहीं, ऑपरेटिंग EBITA 732 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी हुई।

फूड, ग्रॉसरी से रेवेन्यू भी बढ़ा

ट्रेंट का अप्रैल-जून में फूड और ग्रॉसरी से रेवेन्यू बढ़कर 885 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 814 करोड़ रुपये था।

कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव

स्टॉक एक्सचेंज में की गई फाइलिंग में ट्रेंट ने कहा, ”तिमाही की शुरुआत में जियो-पॉलिटिकल घटनाओं की वजह से अनिश्चितताएं बढ़ गई थीं। मई के मध्य तक भारतीय कंज्यूमर तेल की कीमतों से जुड़ी महंगाई के असर से काफी हद तक बचे रहे। कई तरह की अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट काफी हद तक संतुलित रहा। सेंटिमेंट मोटे तौर पर पॉजिटिव बना हुआ है, जिसमें परिवार अपनी इच्छाओं और फाइनेंशियल अनुशासन के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। गैर-ज़रूरी खर्च वाली कैटेगरी में तेज़ी संतुलित बनी हुई है।”