IT और बैंकिंग कंपनियों में तेजी की वजह से कारोबारी सत्र के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 273 अंकों की तेजी के साथ 77,928 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 67 अंक उछलकर 24,317 पर बंद हुआ।

Stock market closing 30 july (आज तक), मुंबई: IT और बैंकिंग कंपनियों में तेजी की वजह से कारोबारी सत्र के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 273 अंकों की तेजी के साथ 77,928 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 67 अंक उछलकर 24,317 पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,928.15 का ऊपरी स्तर और 77,440.09 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 24,342.95 का ऊपरी स्तर और 24,187.10 का निचला स्तर छुआ।

इन शेयरों में तेजी

मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, SBIN, HDFC बैंक, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, अल्ट्रासेमको, HCLTECH, NTPC, भारती एयरटेल, एलटी, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस में तेजी दर्ज की गई। मारुति के शेयर में सबसे ज्यादा 1.77% की तेजी दर्ज की गई।

इन शेयरों में गिरावट

टाइटन, ICICI बैंक, ट्रेंट, टाटा स्टील, इटरनल, ITC, कोटक बैंक, एशियन पेंट, HUL,TCS, एक्सिस बैंक, बीईएल, बजाज फिन्सर्व, इंडिगो और अडाणी पोर्ट्स में गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

Nifty 100 में 0.24% की तेजी, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.35% की गिरावट और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.56% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमतें घटीं

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 0.61% फिसलकर 90.10 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

जबरदस्त तेजी पर बंद हुआ था बाजार

IT कंपनियों में तेजी की वजह से कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 888 अंकों की तेजी के साथ 77,654 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 264 अंक उछलकर 24,250 पर बंद हुआ।