स्टॉक मार्केट ने बुधवार को पिछले दो दिनों की बढ़त गंवा दी। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 429.11 अंक लुढ़ककर 72,638.70 पर बंद हुआ।

Stock market closing 7 October 2026: स्टॉक मार्केट ने बुधवार को पिछले दो दिनों की बढ़त गंवा दी। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 429.11 अंक लुढ़ककर 72,638.70 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी (Nifty) 173.05 अंकों की गिरावट के साथ 22,603.05 पर बंद हुआ।

बीएसई पर महज चार कंपनियों के शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जबकि बाकी 26 कंपनयों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 73,018 का ऊपरी स्तर, जबकि 72,468.72 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 22,717.65 का उच्च स्तर और 22,546.30 का निचला स्तर छुआ।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बीएसई पर कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और ICICI बैंक के शेयर में तेजी दर्ज की गई। कोटक बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 2.21% की तेजी दर्ज की गई।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

बीएसई पर HCLTECH, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, सन फार्मा, ITC, NTPC, मारुति, एलएंडटी, रिलायंस, ICICI बैंक, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, अल्ट्रासेमको, इटरनल, एशियन पेंट, ट्रेंट, SBIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, टाइटन, इंडिगो एवं BEL के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.77% और निफ्टी मिडकैप 100 में 0.63% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.30% की तेजी दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत उछली

बुधवार को शाम 6.33 बजे ब्रेंट क्रूड 0.91% उछलकर प्रति बैरल 101.5 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।