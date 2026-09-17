N Chandrasekaran extension: टाटा संस के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, बोर्ड ने कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन अगले और पांच साल के लिए अपने पद पर बरकरार रहेंगे। कंपनी के बोर्ड ने गुरुवार को टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन के तौर पर एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल पांच साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

N Chandrasekaran extension: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन अगले और पांच साल के लिए अपने पद पर बरकरार रहेंगे। कंपनी के बोर्ड ने गुरुवार को टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन के तौर पर एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल पांच साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिससे वह ग्रुप का नेतृत्व करना जारी रख सकेंगे। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह जानकारी दी है।

सिर्फ नोएल टाटा ने किया था विरोध

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा अकेले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। ऊपर बताए गए लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया कि टाटा संस बोर्ड ने कंपनी को लिस्ट करने पर भी विचार किया, लेकिन कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ।

AGM से मंजूरी मिलना जरूरी

टाटा ट्रस्ट्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह फैसला गैर-कानूनी है और नोएल टाटा ने अपनी असहमति दर्ज कराई है। एक सूत्र के मुताबिक, नोएल टाटा AGM में चंद्रशेखरन को हटाने की कोशिश करेंगे। दोनों पक्षों ने इस मामले पर कानूनी राय ली थी। चंद्रशेखरन की नियुक्ति को सालाना आम बैठक (AGM) में मंजूरी मिलना जरूरी है।

रजिस्ट्रेशन सरेंडर की अर्जी खारिज

भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 सितंबर को टाटा संस की ‘कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी’ के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी को खारिज कर दिया। इससे टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी की स्टॉक-मार्केट में लिस्टिंग से बचने की कोशिश खत्म हो गई। रिजर्व बैंक ने शनिवार को टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को एक पत्र भेजकर यह फैसला बताया।

टाटा ट्रस्ट की कुल हिस्सेदारी 66%

टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की कुल हिस्सेदारी लगभग 66 प्रतिशत है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि आखिरकार, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर समेत टॉप मैनेजमेंट को चुनने का फैसला ज्यादा हिस्सेदारी वाले शेयरहोल्डर का ही होगा। इस मामले में, टाटा ट्रस्ट्स की ज्यादा हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा करते हैं।

SDTT ने किया चंद्रशेखरन का समर्थन

दो मुख्य टाटा ट्रस्ट्स में से एक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह चंद्रशेखरन के दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को पेश न करने के फैसले का सम्मान करता है। चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को घोषणा की थी कि 20 फरवरी को उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होने पर वे तीसरा कार्यकाल नहीं लेंगे।