LPG Price Hike: दिवाली से पहले महंगा हुआ गैस, लगातार तीसरे महीने बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम

इंडियन ऑयल ने शहरवार एलपीजी कीमतों को जारी किया है. इसके मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम 10 रुपये बढ़कर 2,820 रुपये हो गया है.

नई दिल्ली. त्योहार से पहले घर के बजट पर असर पड़ने वाला है. दीवाली के त्योहार से पहले आम लोगों और कारोबारियों को महंगाई का झटका लगा है. देश में लगातार तीसरे महीने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. 1 नवंबर 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अलग-अलग महानगरों में 10 रुपये से लेकर 17 रुपये तक बढ़ गए हैं.

दीवाली से पहले बाहर से आने वाली मिठाइयों और बाकी सामानों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर इन सामान के दामों पर पड़ना तय माना जा रहा है. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर को लेकर लोग राहत की सांस ले सकते हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है.

दिल्ली से कोलकाता तक कितने बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम?

इंडियन ऑयल ने शहरवार एलपीजी कीमतों को जारी किया है. इसके मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम 10 रुपये बढ़कर 2,820 रुपये हो गया है. अक्टूबर में इसकी कीमत 2,810 रुपये थी. कोलकाता में सबसे ज्यादा 17 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. यहां कमर्शियल सिलेंडर अब 2,971 रुपये में मिलेगा, जबकि अक्टूबर में इसकी कीमत 2,954 रुपये थी. मुंबई में सिलेंडर 10.50 रुपये महंगा होकर 2,775 रुपये का हो गया है. वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 11.50 रुपये बढ़कर 2,994.50 रुपये पहुंच गई है.

शहरवार कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें

शहर अक्टूबर 2026 नवंबर 2026 कीमत में बढ़ोतरी दिल्ली ₹2,810 ₹2,820 ₹10 कोलकाता ₹2,954 ₹2,971 ₹17 मुंबई ₹2,764.50 ₹2,775 ₹10.50 चेन्नई ₹2,983 ₹2,994.50 ₹11.50

इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हुई एलपीजी

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों का बढ़ना भी एक बड़ी वजह है. सऊदी अरामको और अल्जीरिया की कंपनी सोनाट्रैक ने नवंबर के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन की कीमतों में इजाफा किया है. सऊदी अरामको ने प्रोपेन की कीमत 5.9 फीसदी और ब्यूटेन की कीमत 6.8 फीसदी बढ़ाई है. वहीं सोनाट्रैक ने प्रोपेन के दाम 23 फीसदी और ब्यूटेन के दाम 40 फीसदी तक बढ़ाए हैं. भारत में एलपीजी की कीमतें तय करने में सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (Saudi CP) की अहम भूमिका होती है. यह एशियाई बाजारों में एलपीजी आयात का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानक है.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कितने हैं?

कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतें नवंबर में स्थिर रखी गई हैं. तेल विपणन कंपनियों ने 7 जून 2026 के बाद से घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बदले हैं. अक्टूबर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये थी. पटना में घरेलू सिलेंडर की कीमत सबसे अधिक 1,031.50 रुपये है.