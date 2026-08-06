Indigo Anniversary offer: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने भारत में कामकाज के 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर वह ग्राहकों के लिए एक विशेष ऑफर लेकर आई है, जिसमें हजारों यात्रियों को मुफ्त में उड़ान भरने का मौका मिलेगा। कंपनी ने अपनी सालगिरह पर एक खास कैंपेन की घोषणा की है, जिसके तहत घरेलू यात्रियों को 20,000 मुफ्त टिकट दिए जाएंगे। यह जश्न इंडिगो के तेजी से हुए विस्तार को दर्शाता है।
बीते साल 12.3 करोड़ यात्रियों ने किया सफर
एयरलाइन ने 4 अगस्त, 2006 को गुवाहाटी होते हुए दिल्ली और इंफाल के बीच अपनी पहली उड़ान भरी थी। एक समय सिर्फ एक रूट पर सेवा देने वाली यह कंपनी आज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है, जो वित्त वर्ष 2026 में 12.3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा दे रही है। इसका घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बहुत बड़ा है।
निवेश जारी रखेगी कंपनी
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया ने कहा कि एयरलाइन की शुरुआत भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बनाने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि कंपनी लोगों, प्रक्रियाओं और क्षमताओं में निवेश करना जारी रखेगी और साथ ही यात्रा के सहज अनुभव और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी ध्यान देगी।
मुफ्त टिकट पाने का तरीका
- एयरलाइन ने अपने ‘हैप्पी इंडिगो डे’ सेलिब्रेशन के तहत ‘IndiGoFree’ नाम का एक ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत किराया रिफंड के ज़रिए 20,000 मुफ़्त टिकट दिए जाएंगे। यह ऑफर 4 अगस्त से 6 अगस्त, 2026 के बीच इंडिगो के डायरेक्ट बुकिंग चैनलों (जैसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप और AI वर्चुअल असिस्टेंट ‘6Eskai’) से की गई घरेलू फ्लाइट बुकिंग पर लागू है।
- एयरलाइन के अनुसार, ऑफर के दौरान की गई बुकिंग में से योग्य ग्राहकों को रैंडम तरीके से चुना जाएगा। चुने गए यात्रियों को एक ईमेल और WhatsApp मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें उनसे एक आसान सवाल का जवाब देने के लिए कहा जाएगा। जो लोग सही जवाब देंगे, उन्हें प्रति PNR 10,000 रुपये तक का बुकिंग किराया वापस (रिफंड) मिलेगा। सवाल का जवाब देने के लिए तीन मौके मिलेंगे।
- इस स्कीम में घरेलू इकॉनमी क्लास और ‘इंडिगो-स्ट्रेच’ (IndiGoStretch) बुकिंग शामिल हैं, जिसमें वन-वे और रिटर्न, दोनों तरह की यात्राएं शामिल हैं। एयरलाइन ने कहा कि सफल प्रतिभागियों को तीन से पांच कामकाजी दिनों (कामकाजी दिन) के अंदर रिफंड मिल जाएगा।