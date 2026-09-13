HDFC बैंक के नए MD एवं CEO के चयन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। बैंक के बोर्ड ने CEO एवं MD पद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दो उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं। हालांकि, बैंक ने इन नामों का खुलासा नहीं किया है। बैंक के वर्तमान CEO शशिधर जगदीशन इस साल के आखिर में रिटायर होने वाले हैं।

HDFC New CEO: HDFC बैंक के नए MD एवं CEO के चयन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। बैंक के बोर्ड ने CEO एवं MD पद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दो उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं। हालांकि, बैंक ने इन नामों का खुलासा नहीं किया है। बैंक के वर्तमान CEO शशिधर जगदीशन इस साल के आखिर में रिटायर होने वाले हैं।

RBI को जानकारी देना जरूरी

भारत में बैंकिंग नियमों के तहत, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की नियुक्ति के लिए RBI से पहले मंजूरी लेनी होती है। इससे सीनियर मैनेजमेंट की नियुक्ति की जांच-परख में रेगुलेटर की अहम भूमिका होती है।

श्रीनिवासा रंगन होल टाइम डायरेक्टर

साल 2020 से बैंक की कमान संभालने वाले जगदीशन अक्टूबर में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ देंगे। बैंक ने अपने बोर्ड को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं। उसने वी. श्रीनिवासा रंगन को ‘होल-टाइम डायरेक्टर’ (बैंक के फुल-टाइम डायरेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी पद) के तौर पर फिर से नियुक्त किया है और चीफ क्रेडिट ऑफिसर जिमी टाटा को भी इसी पद पर बोर्ड में शामिल किया है।

होल-टाइम डायरेक्टर का चौथा पद भी

डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैजाद भरूचा पहले से ही होल-टाइम डायरेक्टर हैं। बैंक ने यह भी कहा है कि वह होल-टाइम डायरेक्टर का चौथा पद बनाएगा, जिसे नए CEO के नियुक्त होने पर उन्हें सौंपा जाएगा।

कौन हैं दो नाम?

सूत्रों के मुताबिक, बैंक ने फिलहाल जिन दो नामों की लिस्ट भेजी है, उनमें एक तो बैंक के ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैजाद एम भरूचा का नाम शामिल है और दूसरा एक निजी बैंक के एग्जीक्यूटिव का नाम है। आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद इन दोनों नाम से एक पर मुहर लग सकती है। बैंक ने यह सभी नियुक्तियां अपने शीर्ष प्रबंधन में बड़े बदलाव की तैयारी के तहत शुरू की हैं।