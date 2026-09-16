Hallmarking charge soar: हॉलमार्किंग का चार्ज बढ़कर 75 रुपये हुआ, न्यूनतम शुल्क 200 रुपये

सोने के आइटम के लिए हॉलमार्किंग का चार्ज 67% बढ़ गया है। यह प्रति आइटम ₹45 से बढ़कर ₹75 हो गया है। नई दरें 14 सितंबर से लागू होंगी और हॉलमार्किंग के लिए जमा किए गए सोने के आइटम पर कम से कम ₹200 का शुल्क लगेगा।

Hallmarking charge soar: सोने के आइटम के लिए हॉलमार्किंग का चार्ज 67% बढ़ गया है। यह प्रति आइटम ₹45 से बढ़कर ₹75 हो गया है। नई दरें 14 सितंबर से लागू होंगी और हॉलमार्किंग के लिए जमा किए गए सोने के आइटम पर कम से कम ₹200 का शुल्क लगेगा। ग्राहकों के लिए, बदली हुई फीस का असर तब ज्यादा दिखेगा जब हॉलमार्किंग के लिए सिर्फ एक या दो सोने के आइटम भेजे जाएंगे, क्योंकि 200 रुपये की मिनिमम फीस प्रति-आइटम नई दर से काफी ज्यादा है।

इन वजहों से बढ़ गया शुल्क

कहा जा रहा है कि प्रति आइटम ₹30 की बढ़ोतरी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत वसूलने के उपायों की वजह से हुई है। रिपोर्टों से पता चलता है कि बेहतर HUID (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) सुविधाओं, जैसे कि BIS केयर ऐप पर वेंडर की जानकारी और तस्वीरों के कारण वेरिफिकेशन का काम बढ़ गया है। इसलिए, लेबर की बढ़ती लागत, टेस्टिंग लैबोरेटरी के रखरखाव और मार्केट की कड़ी आंतरिक निगरानी के चलते यह बदलाव किया गया है। फिर भी जो ग्राहक छोटे शिपमेंट भेजेंगे, उन्हें 200 रुपये के मिनिमम चार्ज की वजह से ज्यादा प्रभावी फीस देनी होगी।

दो आइटम पर 200 रुपये का शुल्क

सोने के एक आइटम के लिए स्टैंडर्ड हॉलमार्किंग फीस कुल 75 रुपये होती है, लेकिन मिनिमम कंसाइनमेंट चार्ज की वजह से ग्राहक से 200 रुपये लिए जाएंगे। इसी तरह, सोने के दो आइटम भेजने पर फीस 150 रुपये होगी, लेकिन 200 रुपये का मिनिमम चार्ज लागू होगा।

तीन आइटम के लिए 225 रुपये

सोने के तीन आइटम के लिए हॉलमार्किंग फीस 225 रुपये होती है, जो मिनिमम कंसाइनमेंट फीस से ज्यादा है। इसलिए, ग्राहकों को तीन चीजों के लिए 225 रुपये खर्च करने होंगे।

चांदी के शुल्क में कोई बदलाव नहीं

इस बीच, चांदी के आइटम के लिए हॉलमार्किंग फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए प्राइसिंग सिस्टम के तहत भी हर चांदी के आइटम के लिए मौजूदा 35 रुपये की फीस लागू रहेगी।