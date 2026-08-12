गोदरेज कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड (GCPL) के CEO और MD सुधीर सीतापति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह आसिफ मालबारी को कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया गया है।

GCPL CEO Sudhir sitapati resigned: गोदरेज कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड (GCPL) के CEO और MD सुधीर सीतापति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह आसिफ मालबारी को कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त किया गया है। अचानक हुए इस फैसले के बाद शेयर बाजार में गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली।

अचानक इस्तीफे ने उठाए सवाल

कंपनी ने मई 2026 में अगले 5 साल के लिए सीतापति की दोबारा सीईओ और एमडी पर नियुक्ति की घोषणा की थी, जो 18 अक्तूबर से लागू होने वाला था। इस घोषणा के बाद सीतापति का इस्तीफा थोड़ा अजीब लग रहा है। बोर्ड और डायरेक्टर्स ने मालबारी को अगले 5 साल के लिए अतरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 11 अगस्त, 2031 तक का होगा। हालांकि, यह शेयहोल्डर्स की अनुमति के अधीन होगा। कंपनी के ग्लोबल सीएफओ के पद से इस्तीफा देने के बाद विशाल केडिया को अंतरिम सीएफओ नामित किया गया है।

GCPL के ग्लोबल सीएफओ थे मालबारी

मालबारी पहले GCPL के ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और गोदरेज अफ्रीका और GCPL इंटरनेशनल के प्रेसीडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। दोनों पद पर रहते हुए वे वित्तीय रणनीतियों की पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगुवाई और ऑपरेशन में सुधार का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने खासकर अफ्रीका में GCPL के FMCG पोर्टफोलियो और हेयर केयर का मौजूदगी के लिए बहुत काम किया है।

30 सालों का है अनुभव

मालबारी को फाइनेंस, सप्लाई चेन और जनरल मैनेजमेंट का 30 सालों का अनुभव है। साल 2023 में GCPL में आने से पहले वे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सीएफओ के पद पर काम कर चुके हैं। इससे पहले वे 18 साल हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ काम कर चुके हैं।