ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में कंपीटिशन तगड़ा होने जा रहा है। ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में कदम रखने जा रही है। शुरुआत में यह सीमित लेवल पर लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा।

Flipkart to enter in food delivery business : ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में कंपीटिशन तगड़ा होने जा रहा है। ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart भी इस सेक्टर में कदम रखने जा रही है। फ्लिपकार्ट का मुकाबला Eternal की सहायक कंपनी Zomato और Swiggy से होगा।

अगले कुछ हफ्तों में शुरुआत

मनीकंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा, ”अगले कुछ हफ्तों हम फूड डिलीवरी शुरू करने जा रहे हैं।”उन्होंने कहा, ”जिस तरह से हम अपने सभी काम करते हैं, हम पहले फूड डिलीवरी को लॉन्च करेंगे, ग्राहकों के साथ वैल्यू प्रपोजिशन को टेस्ट करेंगे, फीडबैक लेंगे और प्रोडक्ट में तब तक सुधार करना जारी रखेंगे, जब तक वह ग्राहकों को पसंद नहीं आ जाए। इसके बाद हम इसका विस्तार करेंगे। ”

Flipkart पर अलग से ऐप

शुरुआत में यह सीमित लेवल पर लॉन्च किया जाएगा, इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। फ्लिपकार्ट ने अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस Flipkart minutes को भी इसी तरह लॉन्च किया था। ब्रांडिंग या किस शहर में यह लॉन्च होगा, इस बारे में खुलासा करने से इनकार करते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा, ”इसके लिए फ्लिपकार्ट ऐप पर एक अलग से ऐप दिया जाएगा।”

ONDC से जुड़कर करेगी काम

सूत्रों के अनुसार, फ्लिपकार्ट सरकार के सपोर्ट वाले ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ONDC) के साथ जुड़कर फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने की तैयारी में है। सीईओ ने यह बताने से इनकार कर दिया कि फ्लिपकार्ट अपने फूड डिलीवरी बिजनेस की शुरुआत किस तरह करेगी।

कई कंपनियां आ रहीं मैदान में

फ्लिपकार्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कई कंपनियां भारत में फूड डिलीवरी मार्केट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए अलग-अलग मॉडल पर काम कर रही हैं।

रैपिडो भी लाइन में

राइड-हेलिंग स्टार्टअप ‘रैपिडो’ ने हाल ही में अपना ‘ओनली’ (Ownly) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कंपनी ने अपनी रणनीति कम कीमत, रेस्टोरेंट से जीरो कमीशन और अपने बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का इस्तेमाल करके लाखों नए यूजर्स को ऑनलाइन लाने पर केंद्रित की है, न कि मौजूदा ग्राहकों के लिए मुकाबला करने पर।