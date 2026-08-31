देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के MD एवं CEO शशिधर जगदीशन के रिटायर होने और इसके बाद एक्सटेंशन न लेने के ऐलान के बाद बैंक ने नए CEO की खोज तेज कर दी है।

देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के MD एवं CEO शशिधर जगदीशन के रिटायर होने और इसके बाद एक्सटेंशन न लेने के ऐलान के बाद बैंक ने नए CEO की तलाश तेज कर दी है। जगदीशन के फैसले के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा चर्चा में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि निजी बैंक के अगले चेयरमैन वही हो सकते हैं। चलिए, जानते हैं कि खारा कौन हैं और उन्होंने SBI में कैसा काम किया कि नए CEO के लिए उनके नाम की चर्चा हो रही है।

कौन हैं दिनेश कुमार खारा?

दिनेश कुमार खारा एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्होंने 7 अक्तूबर, 2020 से 28 अगस्त, 2024 तक देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के चेयरमैन के तौर पर काम किया।

SBI का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

चार दशकों के बैंकिंग करियर में, 65 वर्षीय खारा ने एक निर्णायक लीडर, टर्नअराउंड स्पेशलिस्ट और SBI के डिजिटल और स्ट्रक्चरल बदलाव में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाई।

सफलतापूर्वक विलय का श्रेय

खारा 1984 में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के तौर पर SBI में शामिल हुए और उन्होंने रिटेल क्रेडिट, डिपॉजिट जुटाने, ब्रांच मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन्स जैसे क्षेत्रों में काम किया। SBI का उसके पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के साथ ऐतिहासिक विलय सफलतापूर्वक कराने का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही जाता है।

SBIMF के CEO भी रहे

SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से पहले, खारा ने SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SBIMF) के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया।

IBA के चेयरमैन बने

उन्हें 2019 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए क्रेडिट गारंटी के लिए सरकार के साथ सफलतापूर्वक पैरवी की और कोविड महामारी से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए RBI की डेट रीकास्ट विंडो (कर्ज पुनर्गठन की सुविधा) हासिल की।

शिक्षा और योग्यता

खारा ने कॉमर्स में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (FMS) से मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल की है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (IIBF) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं।

लीडरशिप फिलॉसफी

खारा अफसरशाही की वजह से होने वाली देरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा तेजी से और साफ-साफ फैसले लेने पर जोर दिया।

फिलहाल क्या कर रहे हैं खारा?

SBI के चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दिनेश कुमार खारा ने एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और नेशनल पेंशन की देखरेख से जुड़े अहम बोर्ड लीडरशिप और संस्थागत गवर्नेंस की भूमिकाएं संभाली हैं।

2025 के आखिर में खारा को PeopleStrong का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह Goldman Sachs Alternatives की बैकिंग वाला एक प्रमुख HR टेक और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट (HCM) SaaS प्लेटफॉर्म है। कंपनी के अनुसार, इस भूमिका में वे रणनीतिक गवर्नेंस की देखरेख करते हैं। वे एक हाई-प्रोफाइल बोर्ड के साथ मिलकर काम करते हैं जिसमें ऑपरेशनल लीडर्स और एंटरप्राइज SaaS के अनुभवी लोग शामिल हैं, जैसे संदीप चौधरी (CEO), पंकज बंसल (को-फाउंडर), फ्रैंक कोहेन और Goldman Sachs के प्रतिनिधि रजत सूद और सुलभ आर्य।

NPS बोर्ड के चेयरमैन

खारा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भी काम करते हैं। यहां वे पेंशन गवर्नेंस, फंड की स्थिरता और राष्ट्रीय रिटायरमेंट एसेट्स (संपत्ति) के विकास को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।