LPG Cylinder price hike: त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल LPG सिलिंडर ₹62.50 महंगा, दिल्ली में दाम ₹2,810 के पार

त्योहारों की शुरुआत से ठीक पहले 1 अक्टूबर से आम जनता और कारोबारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है।

LPG Cylinder price hike: त्योहारों की शुरुआत से ठीक पहले 1 अक्टूबर से आम जनता और कारोबारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में यह सिलेंडर 62.50 रुपये महंगा होकर 2,810 रुपये का हो गया है। हालांकि, घर में खाना पकाने वाले 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार की दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर OMCs ने इस महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई हैं। इस फैसले का सीधा असर ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंटों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों पर पड़ेगा।

आपके शहर में कितना महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर?

देश के अलग-अलग हिस्सों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 60 रुपये से लेकर 71.50 रुपये तक बढ़ गए हैं:

शहर कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत कीमत में हुई बढ़ोतरी दिल्ली ₹2,810.00 ₹62.50 मुंबई ₹2,764.00 ₹63.00 भोपाल ₹2,815.00 ₹59.50 अहमदाबाद ₹2,831.50 – लखनऊ ₹2,932.50 ₹62.50 चेन्नई ₹2,983.00 ₹66.50 पटना ₹3,100.50 ₹71.50 (सबसे ज्यादा वृद्धि) लेह ₹3,450.00 ₹64.50 (सबसे महंगा)

अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कन्याकुमारी में नया रेट ₹3,046 और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ₹3,073.50 पहुंच गया है।

घरेलू LPG सिलेंडर के क्या हैं ताजा रेट?

राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर रखे गए हैं। सरकार घरेलू दरों को सीधे बाजार के भरोसे नहीं छोड़ती, ताकि आम जनता पर सीधा बोझ न पड़े।

दिल्ली: ₹942

मुंबई – ₹941.50

भोपाल – ₹947.50

अहमदाबाद – ₹949

चेन्नई – ₹957.50

कोलकाता – ₹968

लखनऊ – ₹979.50

हैदराबाद – ₹994

रांची – ₹1,010.50

तवांग – ₹1,007.50

कन्याकुमारी – ₹1,026

पटना – ₹1,031.50

लेह – ₹1,179 (सबसे महंगा)

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के पात्र लाभार्थियों को 14.2 किलो वाले सिलेंडर पर ₹300 प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी का प्रावधान है (साल में अधिकतम 12 रिफिल तक), जो सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

सब्सिडी के लिए क्या नया नियम लागू हुआ है?

1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी पाने वाले पात्र ग्राहकों के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है।

सब्सिडी का नियम: जिन ग्राहकों की e-KYC या जरूरी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उन्हें सरकारी सब्सिडी मिलने में रुकावट आ सकती है।

कनेक्शन बंद नहीं होगा: कंपनियों ने साफ किया है कि KYC न होने पर भी गैस कनेक्शन बंद नहीं किया जाएगा और न ही सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जाएगी।

कारोबारियों की लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में बाहर खाना-पीना थोड़ा महंगा हो सकता है। किसी भी भ्रम या असुविधा से बचने के लिए अपने LPG कनेक्शन की e-KYC की स्थिति तुरंत अपने संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर या गैस कंपनी से जांच लें।