भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एथर एनर्जी अपना अब तक का सबसे सस्ता स्कूटर लाने जा रही है। इसका नाम कोनार्क (Konarc) रखा गया है। इसे 29 अगस्त को 'एथर कम्युनिटी डे 2026' पर लॉन्च किया जाएगा।

New Ather Konarc: भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एथर एनर्जी अपना अब तक का सबसे सस्ता स्कूटर लाने जा रही है। इसका नाम कोनार्क (Konarc) रखा गया है। इसे 29 अगस्त को ‘एथर कम्युनिटी डे 2026’ पर लॉन्च किया जाएगा। नया कोनार्क ई-स्कूटर एथर के EL प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे पिछले साल EL01 कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया था। इसमें पूरी तरह से स्टील की बनी यूनिबॉडी होगी।

फीचर्स

इस ई-स्कूटर में आगे की तरफ 14-इंच का अलॉय व्हील और पीछे की तरफ 12-इंच का अलॉय व्हील होगा। EL प्लेटफॉर्म 2 kWh से 5 kWh तक की बैटरी को सपोर्ट करता है और इसमें स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके सस्पेंशन सेटअप में टेलीस्कोपिक फोर्क और सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल होंगे।

दो वेरिएंट में हो सकता है लॉन्च

उम्मीद की जा रही है कि एथर कोनार्क बेहद किफायती होगा और इसे खरीदारों के एक बड़े वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। यह ‘हाई रेंज’ और ‘लो रेंज’ वेरिएंट में उपलब्ध होगा।

पॉलीमर की जगह मेटल बॉडी

एक प्रमुख बदलाव इसमें मेटल बॉडी पैनल्स का इस्तेमाल होगा। एथर इस स्कूटर में पॉलीमर बॉडीवर्क की जगह मेटल बॉडी दे सकता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर की ड्यूरेबिलिटी बेहतर होगी। एथर एनर्जी के सीईओ तरुण मेहता ने ईएल प्लेटफॉर्म को ईवी सेक्टर के लगभग एक दशक के डेवलपमेंट का नतीजा बताया है।

इन फीचर्स पर करेगा फोकस

एथर के शुरुआती प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी लवर्स और परफॉर्मेंस चाहने वाले यूजर्स पर फोकस करते थे। नया प्लेटफॉर्म अफोर्डेबिलिटी, प्रैक्टिकैलिटी, कम्फर्ट, चार्जिंग सुविधा, सर्विसिंग कॉस्ट, रिसेल वैल्यू और सेफ्टी पर फोकस करेगा।

रिज्टा से भी हो सकता है सस्ता

कोणार्क एथर एनर्जी के लिए ठीक वैसे ही रोल प्ले कर सकता है, जैसा रिज्टा ने किया है। ये रिज्टा से भी कम कीमत पर आएगा। कयास हैं कि कंपनी इस स्कूटर को 1 लाख रुपये के बजट में लॉन्च कर सकती है। स्कूटर के प्राइस से पर्दा तो 29 अगस्त को ही उठेगा, जब कंपनी इसे लॉन्च करेगी।