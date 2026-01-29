Nirmala Sitharaman Tabled Economic Survey, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी (रविवार) को केंद्रीय बजट से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण-2026 लोकसभा में पेश कर दिया। यह अहम प्री-बजट डॉक्यूमेंट भारत के सालाना आर्थिक विकास का सारांश देता है और अर्थव्यवस्था के शॉर्ट-टर्म व मीडियम-टर्म संभावनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। सर्वेक्षण में आने वाले टाइम में नए रोजगार बढ़ने या घटने, पिछले एक साल में खेती-किसानी की स्थिति, महंगाई आदि का जिक्र किया गया है।

ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जोखिमों पर ज़ोर

बजट से पहले के डॉक्यूमेंट में, सरकार ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ जोखिमों पर ज़ोर दिया। सरकार ने कहा, अगर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) बूम से उम्मीद के मुताबिक प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा आशावादी एसेट वैल्यूएशन में करेक्शन हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल संकट फैलने का खतरा है।

वैश्विक विकास लिए अभी भी बने हैं डाउनसाइड जोखिम

आर्थिक सर्वेक्षण-2026 में, ट्रेड झगड़ों के लंबा चलने से क्या निवेश पर असर पड़ेगा और वैश्विक विकास का आउटलुक और कमज़ोर होगा, यह भी बताया गया है। ये सभी कारण मिलकर बताते हैं कि वैश्विक विकास यानि वैश्विक वृद्धि के लिए डाउनसाइड जोखिम अभी भी बने हुए हैं, हालांकि अभी के लिए एक कमज़ोर स्थिरता बनी हुई है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक कमजोर

मध्यम अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) के लिए आउटलुक कमजोर बना हुआ है, जिसमें गिरावट का जोखिम हावी है। ग्लोबल लेवल पर, ग्रोथ के सामान्य रहने की उम्मीद है, जिससे कमोडिटी की कीमतों में मोटे तौर पर स्थिरता बनी रहेगी। सभी इकॉनमी में महंगाई का ट्रेंड नीचे की ओर रहा है, और इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के ज़्यादा लचीले और ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले होने की उम्मीद है।

मज़बूत बना हुआ है एफडीआई इनफ्लो

आर्थिक सर्वेक्षण-2026 में बताया गया है कि भारत में कुल एफडीआई (FDI) इनफ्लो मज़बूत बना हुआ है, जिसे इक्विटी निवेश और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स से सपोर्ट मिला है, जबकि पोर्टफोलियो फ्लो अस्थिर रहा है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्थितियों को दिखाता है। रणनीतिक संदर्भ इस तरह से बदल गया है कि यह खुलेपन के हिसाब को काफी हद तक बदल देता है। निर्यात नियंत्रण, टेक्नोलॉजी से इनकार करने वाले नियम, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म, और

पश्चिम और पूर्व दोनों में औद्योगिक नीति भोली-भाली वैश्वीकरण के अंत का संकेत देती है।

स्वदेशी एक रक्षात्मक व आक्रामक नीतिगत हथियार

आर्थिक सर्वेक्षण के दस्तावेज (Economic Survey Document) के मुताबिक, हम ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां इनपुट, टेक्नोलॉजी और बाज़ारों तक पहुंच को बिना किसी रुकावट या स्थायी नहीं माना जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में स्वदेशी एक रक्षात्मक व आक्रामक नीतिगत हथियार बन जाता है। बाहरी झटकों का सामना करने में उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने का एक साधन, और स्थायी राष्ट्रीय क्षमताएं बनाने का एक रास्ता जो आर्थिक संप्रभुता को मज़बूत करता है। नीतिगत सवाल अब यह नहीं है कि राज्य को स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि उसे दक्षता, नवाचार या वैश्विक एकीकरण को कमज़ोर किए बिना ऐसा कैसे करना चाहिए।

