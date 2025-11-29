GDP Growth Rate : 7 फीसदी के पार जा सकती है आर्थिक विकास दर : सीईए

जीडीपी के वर्तमान आंकड़ों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने जताया संतोष

GDP Growth Rate (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत सरकार द्वारा जारी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर संतोष जताते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने विश्वास जताया कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% के आंकड़े को पार कर जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 4 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को छू लेगा। संसद में जनवरी में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक आर्थिक विकास दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

हालांकि, दूसरी तिमाही के आंकड़ों ने इन अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। जीडीपी आंकड़े जारी होने के बाद सीईए नागेश्वरन ने कहा, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8% रही है। अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे वर्ष की वृद्धि दर 7% या उससे अधिक रहेगी। मंदी या गिरावट की आशंकाओं को खारिज करते हुए, हम कम से कम 7% की वृद्धि देख रहे हैं।

4 ट्रिलियन डॉलर के पार जाएगी जीडीपी

उन्होंने बताया कि इस साल मार्च के अंत तक भारत की जीडीपी का आकार 3.9 ट्रिलियन डॉलर था, और मौजूदा रफ्तार को देखते हुए इस वित्त वर्ष में इसके 4 ट्रिलियन डॉलर के पार जाने की पूरी संभावना है। ज्ञात रहे कि कल जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत बढ़ी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 5.6 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की।

पीएम मोदी ने भी जताई खुशी

जीडीपी के मजबूत आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यम को दशार्ती है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर बहुत उत्साहजनक है। यह हमारी विकास-समर्थक नीतियों और सुधारों के प्रभाव को दशार्ती है। यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को भी दशार्ती है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की सुगमता को मजबूत करेगी।

