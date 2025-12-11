ECI Meeting: आज एसआईआर पर अहम बैठक, बढ़ सकती है प्रक्रिया की समयसीमा

Today Election Commission Meeting, (आज समाज), नई दिल्ली : भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) आज देश के कुछ राज्यों में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है और इस दौरान एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि वर्तमान में देश के 12 राज्यों व केेंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है।

कुछ राज्यों में तय समय से पीछे चल रहा काम

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल व यूपी सहित राज्यों में एसआईआर का काम तय समय के अनुसार नहीं चल रहा है। बताया गया है कि तय समय से कार्य पीछे चल रहा है और ऐसे में ईसी इन राज्यों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया का समय बढ़ाने पर विचार कर सकता है। आयोग के अधिकारियों का कहना वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक बनाना उनकी प्राथमिकता है, इसलिए एक्ट्रा टाइम देना जरूरी हो सकता है।

संसद में भी मुद्दे पर चल रही चर्चा

संसद के शीतकालीन सत्र में भी एसआईआर पर इन दिनों चर्चा हो रही है। सत्र का बीते कल आठवां दिन था और लोकसभा में इस दौरान चुनाव सुधारों के साथ ही एसआईआर पर भी चर्चा हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ईसी व भाजपा मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने राहुल व कांग्रेस इसको लेकर पलटवार किया।

घुसपैठियों ने बना लिए हैं आधार व वोटर कार्ड : अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, देश में घुसपैठियों ने वोटर कार्ड व आधार कार्ड भी बना लिए हैं और ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसी मकसद से एसआईआर किया जा रहा है, लेकिन हमारे विपक्षी के लोगों के मन में इनके (घुसपैठियो) लिए दया पैदा हो जाती है। अनुप्रिया ने पूछा कि क्या इन घुसपैठियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड से किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के वोटर बन बैठे हैं क्या इसलिए इन्हें बाहर नहीं करना चाहिए।

ये भी पढ़ें : Lok Sabha Session 8th Day : अनुप्रिया बोलीं- घुसपैठिये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ‘गंभीर’ खतरा, डिंपल ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप