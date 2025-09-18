EC On Rahul Allegation: ‘वोट चोरी’ के राहुल के आरोप गलत और निराधार : चुनाव आयोग

Election Commission Dismissed Rahul Claims, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ ही भाजपा ने भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है। बता दें कि राहुल ने आज सुबह प्रेस कांफ्रेंस कर वोट चोरी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला, जिसका भाजपा की ओर से पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उन्हें करारा जवाब दिया। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल के मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

वोट चोरी करने वालों को बचाने के आरोप गलत : ईसी

राहुल ने प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया था कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ‘वोट चोरी’ करने वालों व लोकतंत्र को बर्बाद करने को बचा रहे हैं। इस पर आयोग ने कहा, राहुल गांधी की धारना पूरी तरह गलत व निराधार है। अधिकारियों ने कहा, जनता का कोई सदस्य किसी वोट को आॅनलाइन नहीं हटा सकता। ईसी ने जोर देकर कहा कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बगैर कोई वोट नहीं हटाया जा सकता।

राहुल ने दिया कर्नाटक की सीट के आंकड़ों का हवाला

कांग्रेस सांसद ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि इलेक्शन से पहले कांग्रेस के समर्थकों के वोट व्यवस्थित तरीके से हटाए जा रहे थे। संवाददाता सम्मेलन के शुरू में ही राहुल ने कहा था कि कर्नाटक की अलंद सीट पर किसी ने 6,018 वोटों को प्रदेश के बाहर के सॉफ्टवेयर व फोन नंबरों के जरिये डिलीट करने की कोशिश की थी।

मोबाइल नंबर भी दिखाए, जिनसे नाम मिटाए गए

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने इस दौरान वे मोबाइल नंबर भी दिखाए, जिनकी मदद से कथित तौर पर मतदाताओं के नाम मिटाए गए थे। ईसी ने हालांकि यह बात स्वीकार की कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों के नाम हटाने की कुछ विफल कोशिशें की गई थी और इसकी जांच के लिए आयोग ने स्वयं एक एफआईआर दर्ज करवाई थी।

कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नहीं समझते राहुल : रविशंकर

‘वोट चोरी’ के नए आरोपों पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल सिर्फ ‘संविधान, संविधान’ चिल्लाते हैं। सवाल यह है कि क्या वह संविधान या कानून को नहीं समझते हैं? उन्होंने कहा, राहुल सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए। क्या राहुल ने कोई दांव लगाया? वह कानून अथवा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को समझते ही नहीं हैं।

राहुल गांधी के सभी बम धराशायी हो जाएंगे

रविशंकर प्रसाद ने कहा, यदि राहुल को वोट नहीं मिलते हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर हैं। हम इसें क्या कर सकते हैं? राहुल विपक्ष के नेता हैं और उनके कुछ मूल्य होने चाहिए। राहुल देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं और जनता इसका उन्हें एक बार फिर करारा जवाब देगी। भाजपा सांसद ने कहा, राहुल गांधी के सभी बम धराशायी हो जाएंगे। बता दें कि वोट चोरी के कथित मामले में राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ‘हाइड्रोजन बम’ लाने की बात कही थी।

