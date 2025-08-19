Eating papaya side effects : किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए

Eating papaya side effects (आज समाज): पपीता खाने के फायदे होते हैं इपाचन में सहायता से लेकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने और त्वचा में चमक लाने तक, यह कोई पपीते ने दुनिया भर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक आहारों में नियमित रूप से जगह बना ली है। स बात को हम सब जानते हैं पर क्या इसे खाने का सही समय या तारिका आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए इसे खाने के नुक्सान भी उठाने पड़ते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए।

आइए जानते हैं किन लोगों को पपीता नहीं खाना है

दिल से जुडी बीमारियों वाले व्यक्ति

पपीते में प्राकृतिक रूप से सायनोजेनिक यौगिक होते हैं जो चयापचय के दौरान हाइड्रोजन सायनाइड की थोड़ी मात्रा छोड़ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह हानिरहित है, लेकिन अनियमित हृदय ताल या अन्य हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोग ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। इसका ज़्यादा सेवन अतालता को बदतर बना सकता है या निर्धारित हृदय दवाओं के प्रभाव को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको हृदय संबंधी कोई समस्या है, तो अपने आहार में पपीते को शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है।

गर्भवती महिलाएं

गर्भवती माताओं को कच्चे या अधपके पपीते से परहेज करने की सख्त सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लेटेक्स और पपेन का उच्च स्तर होता है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इससे समय से पहले प्रसव या जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। हालाँकि पूरी तरह से पके पपीते की थोड़ी मात्रा आमतौर पर कम चिंताजनक होती है, फिर भी कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुरक्षा के लिहाज से गर्भावस्था के दौरान इसे पूरी तरह से न खाने की सलाह देते हैं।

एलर्जी से पीड़ित लोग

एक कम ज्ञात तथ्य: पपीते के प्रोटीन प्राकृतिक लेटेक्स में पाए जाने वाले प्रोटीन से मिलते-जुलते हैं। साइंस डायरेक्ट के अनुसार, इस क्रॉस-रिएक्टिविटी का मतलब है कि लेटेक्स से एलर्जी वाले लोगों में हल्की खुजली और छींक से लेकर, दुर्लभ मामलों में, गंभीर श्वसन संकट जैसी प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। लेटेक्स से एलर्जी वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, पपीते को अपने आहार से पूरी तरह बाहर रखना ही बेहतर है।

हाइपोथायरायडिज्म से पीड़ित लोग

अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है, तो सावधानी बरतें। पपीते में कुछ यौगिक थायराइड हार्मोन के कार्य में बाधा डालते हैं, जिससे थकान, सुस्त चयापचय और ठंड के प्रति असहिष्णुता जैसे लक्षण बिगड़ सकते हैं। बिना चिकित्सकीय सलाह के नियमित सेवन थायराइड प्रबंधन को जटिल बना सकता है, इसलिए पपीते को मुख्य आहार में शामिल करने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लेना उचित है।

गुर्दे की पथरी की समस्या

पपीता विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कई लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन गुर्दे की पथरी से ग्रस्त लोगों के लिए नुकसानदेह है। अतिरिक्त विटामिन सी शरीर में ऑक्सालेट में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर गुर्दे की पथरी बना सकता है। नेशनल किडनी फ़ाउंडेशन उन लोगों को विटामिन सी का सेवन कम करने की सलाह देता है जिन्हें पथरी की समस्या रही है। अगर आपको गुर्दे की पथरी की समस्या है, तो पपीते का सेवन नियंत्रित रखें और अपने आहार पर ध्यान दें।

