Falahari Dosa: इस नवरात्र खाएं फलाहारी डोसा

2 बूंद घी में तैयार, हर कौर में स्वाद का सैलाब

Falahari Dosa, (आज समाज), नई दिल्ली: नवरात्र का पर्व आते ही घर-घर में व्रत और उपवास के लिए विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। इन दिनों साधारण भोजन की जगह फलाहारी और सात्विक व्यंजन खाए जाते हैं। ऐसे ही खास व्यंजनों में से एक है फलहार डोसा और चटनी, जो स्वाद के साथ-साथ पचने में भी हल्के होते हैं। यह डोसा न केवल उपवास के समय पेट को हल्का रखता है बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देता है।

फलहार डोसा बनाने के लिए सामग्री

सामक के चावल (बर्राई चावल), साबूदाना, सेंधा नमक, दही, काली मिर्च पाउडर और पानी। सामक और साबूदाना दोनों व्रत में इस्तेमाल होने वाली मुख्य सामग्री हैं, जो शरीर को भरपूर ताकत देते हैं। वहीं दही और सेंधा नमक स्वाद को और भी खास बनाते हैं।

बनाने की विधि

सामक के चावल और साबूदाना को अच्छी तरह धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद इन्हें मिक्सी में डालकर दही और थोड़ा-सा पानी डालकर बारीक पीस लें। अब इस मिश्रण को एक बड़े बर्तन में निकालें और इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से फेंट लें। यह घोल न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ज्यादा पतला।

नॉन-स्टिक तवे का करें इस्तेमाल

डोसा बनाने के लिए नॉन-स्टिक तवे को हल्का सा गरम करें और उस पर घी की पतली परत लगा दें। अब एक करछी घोल लेकर तवे पर डालें और हल्के हाथों से गोलाकार फैलाएं। इसे धीमी आंच पर सेंकें। जब एक तरफ सुनहरा हो जाए तो पलटकर दूसरी तरफ से भी सेंक लें। इसी तरह सारे डोसे तैयार कर लें।

चटनी बनाने की सामग्री और विधि

ताजा नारियल, मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक, सेंधा नमक और नींबू का रस। बनाने की विधि बहुत आसान है। नारियल और भुनी हुई मूंगफली को मिक्सी में डालें। इसमें हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा पानी डालकर पीस लें। जब यह बारीक पेस्ट बन जाए तो इसमें सेंधा नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें।

स्वाद के साथ ऊर्जा से भरपूर

फलहार डोसा और चटनी व्रत में खाने से आपको स्वाद के साथ ऊर्जा भी मिलेगी। खास बात यह है कि इसे बनाना आसान है और कम समय में तैयार किया जा सकता है। इस नवरात्र आप भी अपने परिवार के लिए यह स्पेशल फलहार डोसा बनाकर व्रत का स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं।

