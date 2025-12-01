Weather News: रिवर्स गियर में धरती का मौसम! भारत से यूरोप तक Ice Age जैसे हालात के पीछे का साइंस

Weather News: भारत से लेकर यूरोप तक और दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर अमेरिका तक, दुनिया में खराब मौसम की घटनाओं में तेज़ी देखी जा रही है—बाढ़, चक्रवात, हीटवेव, सूखा और अचानक ठंड पड़ना—जो लगभग एक साथ हो रही हैं। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कोई अलग-अलग घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि पृथ्वी के एटमोस्फेरिक सिस्टम में एक बहुत कम होने वाली और खतरनाक गड़बड़ी का नतीजा है।

ऊपरी लेवल की हवाओं में अचानक बदलाव

इस बढ़ते संकट के केंद्र में क्वासी-बाइनियल ऑसिलेशन (QBO) है, जो एक शक्तिशाली हवा का पैटर्न है जो पृथ्वी से 20–30 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में बहती है। यह हवा का सिस्टम आम तौर पर हर 28–30 महीने में, आमतौर पर जनवरी या फरवरी के आसपास दिशा बदलता है। हालांकि, एक अजीब डेवलपमेंट में, हवाओं ने नवंबर की शुरुआत में ही दिशा बदल दी।

US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के डेटा के मुताबिक, यह बदलाव तय समय से लगभग दो से तीन महीने पहले हुआ, जिससे क्लाइमेट साइंटिस्ट्स में गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं। एक्सपर्ट्स इस घटना को पृथ्वी के मौसम इंजन का “रिवर्स गियर” में जाना बताते हैं।

QBO में बदलाव क्यों ज़रूरी है

QBO मॉनसून, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम और यहाँ तक कि सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के पैटर्न पर असर डालकर दुनिया भर के मौसम को रेगुलेट करने में अहम भूमिका निभाता है। जब यह अस्थिर हो जाता है, तो दुनिया भर के मौसम सिस्टम अनियमित हो जाते हैं। तूफान तेज़ी से तेज़ होते हैं, असामान्य इलाकों में बारिश होती है, और लंबे सूखे के बाद अचानक बाढ़ आ जाती है।

साइंटिस्ट्स इस शुरुआती बदलाव को क्लाइमेट चेंज से होने वाले समुद्र के गर्म होने से जोड़ते हैं, खासकर पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागरों में, जहाँ समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2–3°C तक ज़्यादा होता है। ला नीना की वजह से यह दिक्कत और बढ़ गई है, जिससे एक अस्थिर एटमोस्फेरिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसके 2025 और 2026 तक मौसम के पैटर्न पर हावी रहने की संभावना है।

दुनिया भर में पहले से ही खराब मौसम का असर दिख रहा है

कई इलाकों में इसका असर पहले से ही महसूस हो रहा है। वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भयंकर बाढ़ और शक्तिशाली साइक्लोन आ रहे हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में असामान्य ठंड के बाद अचानक भारी बारिश हुई है। ऑस्ट्रेलिया बारी-बारी से सूखे और बाढ़ के दौर के लिए तैयार है, जबकि गर्मी और अनियमित बारिश मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों पर असर डाल रही है।

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ क्षेत्रीय मौसम की गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में तनाव का संकेत देते हैं।

भारत के लिए इसका क्या मतलब

भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को बड़े नतीजे भुगतने की उम्मीद है।

नॉर्थईस्ट मॉनसून 2025: मौसम वैज्ञानिकों ने दक्षिणी राज्यों में सामान्य से 20–30% ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी है, बंगाल की खाड़ी में दो से तीन तीव्र साइक्लोन आने की संभावना है, जिससे तटीय शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा।

सर्दी 2025–26: उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी लहरें, लगातार घना कोहरा और हिमालयी इलाके में भारी बर्फबारी हो सकती है, जिससे एवलांच का खतरा बढ़ सकता है।

गर्मी 2026: हीटवेव तेज़ हो सकती हैं, जिससे मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान 48–50°C तक पहुँच सकता है, जिससे लंबे समय तक गर्मी का तनाव बना रह सकता है।

मॉनसून 2026: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून देर से आ सकता है और अनियमित तरीके से काम कर सकता है, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ आ सकती है जबकि कुछ इलाकों में सूखे का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक और इंसानी असर

क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अनियमित मौसम खेती, खासकर गेहूं, चावल और बागवानी की फसलों पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। बाढ़, हीटवेव और ठंड के दौर से लोगों की सेहत को भी खतरा होता है, जिसमें हीटस्ट्रोक, हाइपोथर्मिया और बीमारियों का फैलना शामिल है।

दुनिया भर में, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि बार-बार क्लाइमेट के झटके प्रभावित इलाकों में GDP को 1–2% तक कम कर सकते हैं, और अगर मौसम की मार और तेज़ होती है तो भारत पर भी आर्थिक दबाव पड़ सकता है।

सिर्फ़ लोकल मौसम नहीं

साइंटिस्ट इस बात पर ज़ोर देते हैं कि लोग जो देख रहे हैं, वह धरती के क्लाइमेट में एक बड़े बदलाव के दौर का हिस्सा है। हालाँकि QBO सीधे तौर पर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट का कारण नहीं बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मौसम के असर से पर्यावरण पर पड़ने वाले तनाव के पैटर्न बदल सकते हैं।

एक्सपर्ट्स अब इस स्थिति को “कंपाउंड एक्सट्रीम वेदर” कहते हैं—एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कई क्लाइमेट सिस्टम एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक-दूसरे को और तेज़ करते हैं।

आगे एक मुश्किल दौर

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 12 महीने ग्लोबल मौसम की स्थिरता के लिए हाल के दशकों में सबसे मुश्किल हो सकते हैं। यह रुकावट सिर्फ़ ज़्यादा बारिश या बढ़ते तापमान के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि धरती का क्लाइमेट सिस्टम कहीं ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और हाई-रिस्क वाले दौर में जा रहा है। जैसा कि एक क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कहा, “यह अब अलग-थलग तूफानों या हीटवेव के बारे में नहीं है। यह मौसम के बर्ताव में एक ग्लोबल बदलाव है।”

