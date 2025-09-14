Earthquake In North-East: (आज समाज), गुवाहाटी: देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई जगह आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। असम सरकार के अधिकारियों के मुताबिक भूकंप का केंद्र राज्य के उदलगुरी जिले में था और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। उन्होंने बताया कि शाम करीब 4 बजकर 40 मिनट पर भूकंप आया और इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी।

तत्काल जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं

सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल से भूटान तक झटके महसूस किए गए हैं। जहां-जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग दशहत के चलते अपने घरों से बाहर निकले आए। हालांकि फिलहाल अब तक भूकंप की वजह से किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

जानिए किस वजह से आते हैं भूकंप

भूकंप आने का मुख्य कारण धरती के अंदर मौजूद प्लेटों का आपस में टकराना है। धरती में 7 प्लेटें हैं, जो हमेशा घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेटें अधिक टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार-बार टकराने से प्लेटों के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेटें टूटने लगती हैं और नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती हैं। ऐसी स्थिति में डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है।

इसे कहते हैं एपीसेंटर

भूकंप का केंद्र यानी एपीसेंटर उस जगह को कहते हैं जिसके बिलकुल नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। उस जगह पर भूकंप का कंपन अधिक होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे-जैसे दूर होती जाती है, इसका प्रभाव घटता जाता है। फिर भी अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किमी के दायरे में झटका तेज होता है।

रिक्टर स्केल से की जाती है जांच

रिक्टर स्केल से भूंकप की जांच की जाती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर इसके केंद्र से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का पता लगता है।

