Earthquake News: रूस में 7 से अधिक की तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

Vir Singh
Earthquake News
Earthquake In Russia, (आज समाज), मास्को: रूस में 7 से अधिक की तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास जमीन से 60 किमी गहराई में था। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि शनिवार को रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका तट पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया।

भूकंप से सुनामी आने का कोई खतरा नहीं : पीटीडब्ल्यूसी

यूएसजीएस ने कहा, भूकंप रूसी शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 111 किमी (69 मील) पूर्व में, कामचटका क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र में, 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया। सर्वेक्षण में पहले इसकी तीव्रता 7.5 बताई गई थी, बाद में इसे कम कर दिया गया। भारत के नेशनल सेंटर फॉर (एनसीएस) सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता सात थी। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) के अनुसार, भूकंप से सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है।

पीटीडब्ल्यूसी ने शुरूआत में दी थी चेतावनी 

पीटीडब्ल्यूसी ने शुरूआत में चेतावनी दी थी कि कुछ निकटवर्ती रूसी तटों पर एक मीटर (3.3 फीट) तक की खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। केंद्र ने बाद में कहा, सुनामी का खतरा अब टल गया है। बता दें कि  जुलाई में, कामचटका प्रायद्वीप में अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक आया, जिससे प्रशांत महासागर में चार मीटर ऊंची सुनामी आई और हवाई से लेकर जापान तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा।

2011 के बाद से सबसे बड़ा था भूकंप

8.8 तीव्रता का यह भूकंप 2011 के बाद से सबसे बड़ा था, जब जापान के तट पर 9.1 तीव्रता के भूकंप ने सुनामी पैदा की थी जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जुलाई में आए भूकंप के बाद जापान के अधिकारियों ने लगभग 20 लाख लोगों को ऊँचे स्थानों पर जाने का आदेश दिया था। सुनामी की चेतावनियाँ भी पूरे क्षेत्र में जारी की गई थीं, जिन्हें बाद में रद्द या कम कर दिया गया।

