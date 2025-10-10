Earthquake News: फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

संभावित नुकसान और झटकों की भी चेतावनी

Massive Earthquake In Philippine, (आज समाज), मनीला: फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया है। देश के ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि मिंडानाओ के दवाओ ओरिएंटल के मनाय कस्बे के तटवर्ती जलक्षेत्र में 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया और इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही एजेंसी ने संभावित नुकसान और बाद के झटकों की चेतावनी दी है। तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सलाह दी गई। हालांकि ताजा अपडेट के मुताबिक सुनामी का खतरा टल गया है।

किसी के हताहत होने या नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं

फिलीपींस भूकंप विज्ञान एजेंसी के अनुसार फ़िलहाल भूकंप के कारण किसी के हताहत होने या नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। मध्य और दक्षिणी फ़िलीपींस के तटीय क्षेत्रों के निवासियों से एहतियात के तौर पर ऊंची जगहों या अंदर की ओर जाने का आग्रह किया गया है। फ़िलीपींस तट के कुछ हिस्सों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना है, जबकि इंडोनेशिया और पलाऊ में छोटी लहरें आने की आशंका है।

186 मील के दायरे में खतरनाक लहरों की चेतावनी

हवाई स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा है कि भूकंप के केंद्र से 186 मील के दायरे में खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। दक्षिणी फ़िलीपींस प्रांत दावो ओरिएंटल के गवर्नर ने कहा कि भूकंप आने पर लोग घबरा गए। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने एडविन जुबाहिब के हवाले से स्थानीय मीडिया को बताया, “कुछ इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। भूकंप बहुत तेज़ था। इस बीच, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें भूकंप के दौरान लोगों में डर और घबराहट दिखाई दे रही है।

तस्वीरों में इधर-उधर भागते दिख रहे लोग

भूकंप के बाद सामने आई तस्वीरों में लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिख रहे हैं। एहतियातन, इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और पापुआ क्षेत्रों में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें देश के तटों से 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें टकराने की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि इससे पहले इसी एक अक्टूबर को फिलीपींस के सेबू में शक्तिशाली भूकंप आया था और इसके कारण सेबू में 72 लोग मारे गए थे। यह एक दशक से भी ज्यादा समय सबसे घातक भूकंप था। इससे पिछला भूकंप 6.9 तीव्रता का था और वह भी समुद्र तट से दूर आया था।

ये भी पढ़ें : Earthquake: रूस में कामचटका प्रायद्वीप के पास फिर जोरदार भूकंप, सुनामी का अलर्ट