Earthquake News: जापान के कागोशिमा में 5.9 तीव्रता का भूकंप

अक्सर भूकंपीय गतिविधियों का अनुभव करता है जापान

प्रशांत ‘रिंग ऑफ़ फ़ायर’ पर जापान की स्थिति है कारण

Earthquake News, (आज समाज), टोक्यो: जापान के कागोशिमा क्षेत्र में बुधवार को 5.9 तीव्रता का ज़ोरदार भूकंप आया। जिससे इमारतें हिल गईं और लोगों में दहशत फैल गई। इलाके के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारी अभी भी हालात का जायज़ा ले रहे थे और फ़िलहाल भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान या किसी बड़ी क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि 5.9 तीव्रता का यह भूकंप ओकिनावा मुख्य द्वीप के पास आया था और सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में इसकी तीव्रता जापान के 0 से 7 के पैमाने पर ‘ऊपरी 5’ थी। विज्ञान एजेंसी ने साथ ही यह भी कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। जापानी मीडिया ने भी बताया कि भूकंप के तुरंत बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। न ही किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई शुरुआती रिपोर्ट मिली थी।

4 दिन पहले होंशू के पूर्वी तट पर आया था भूकंप

दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप-संभावित देशों में से एक जापान, प्रशांत ‘रिंग ऑफ़ फ़ायर’ पर अपनी स्थिति के कारण अक्सर भूकंपीय गतिविधियों का अनुभव करता है। यह ताज़ा भूकंपीय गतिविधि जापान के मुख्य द्वीप होंशू के पूर्वी तट पर आए एक और ज़ोरदार भूकंप के ठीक चार दिन बाद हुई है। उस भूकंप के कारण ट्रेन सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित हो गई थीं और तोहोकू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आपातकालीन अलर्ट जारी करने पड़े थे। उस भूकंप से भी सुनामी का कोई ख़तरा पैदा नहीं हुआ था, और न ही किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर नुक़सान की कोई तत्काल रिपोर्ट मिली थी।

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