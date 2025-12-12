Earthquake In Japan, (आज समाज), टोक्यो: जापान में एक बार फिर 6.7 तीव्रता का जलजला आया है। जापान मौसम एजेंसी (Japan Meteorological Agency) ने बताया कि शुक्रवार सुबह उत्तरी जापान के तट पर 6.7 तीव्रता का ज़ोरदार भूकंप आया। हफ्ते में यह चौथी बार यह है जब जापान में शक्तिशाली भूकंप आया है। इससे पहले देश में सोमवार को 7.6 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था जिसमें कम से कम 50 लोग घायल हुए थे।

उत्तरी प्रशांत तट पर सुनामी लहरों की थी चेतावनी

ताजा भूकंप के बाद जापान मौसम एजेंसी ने चेतावनी दी कि उत्तरी प्रशांत तट पर एक मीटर (तीन फीट) तक ऊंची सुनामी लहरें आ सकती हैं। जापान मौसम एजेंसी (JMA) ने आखिर में कहा कि सुनामी की एडवाइज़री हटाए जाने से पहले, होक्काइडो के मुख्य उत्तरी द्वीप और आओमोरी इलाके में 20 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गईं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जिन पोर्ट पर लहरें आईं, वहां कोई खास बदलाव नहीं हुआ।

भूकंप की तीव्रता 6.7 थी : यूएसजीएस

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने भी कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.7 थी और यह होंशू के मुख्य द्वीप पर इवाते प्रांत के कुजी शहर से 130 किलोमीटर (81 मील) दूर था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप का लेवल सोमवार देर रात आए 7.5 तीव्रता के बड़े झटके से कम था, जिससे शेल्फ से सामान गिर गया, सड़कें टूट गईं, खिड़कियां टूट गईं और 70 सेंटीमीटर तक ऊंची सुनामी लहरें उठीं।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि उस भूकंप के बाद गुरुवार को आओमोरी में एक डैमेज 70 मीटर ऊंचे स्टील टावर के पास रहने वाले लोगों को खाली करने का ऑर्डर जारी किया गया, अधिकारियों ने टावर के गिरने का खतरा बताया। न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने शुक्रवार को कहा कि इलाके की न्यूक्लियर फैसिलिटी में किसी भी तरह की गड़बड़ी के तुरंत कोई संकेत नहीं हैं।

अगले हफ्ते भी बड़े लेवल के भूकंप की चेतावनी

सोमवार के झटके के बाद, जापान मौसम एजेंसी ने एक खास एडवाइजरी जारी की जिसमें चेतावनी दी गई कि अगले हफ्ते भी इसी तरह या उससे बड़े लेवल का भूकंप आ सकता है। इस एडवाइज़री में जापान के मुख्य द्वीप होंशू के उत्तर-पूर्वी सिरे पर स्थित सैनरिकु इलाके और प्रशांत महासागर के सामने स्थित उत्तरी द्वीप होक्काइडो को कवर किया गया था। यह इलाका 2011 में समुद्र के नीचे आए 9.0 तीव्रता के बड़े भूकंप की याद से डरा हुआ है, जिससे सुनामी आई थी जिसमें लगभग 18,500 लोग मारे गए थे।

