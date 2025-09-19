आज तड़के आए भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई

Strong Earthquake In Russia, (आज समाज), मॉस्को: रूस के सबसे पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप के तट के पास फिर जोरदार भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के अनुसार यह भूकंप पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर से 128 किलोमीटर (80 मील) पूर्व में 10 किलोमीटर (छह मील) की कम गहराई पर शुक्रवार यानी आज तड़के आया और इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। रूस की सरकारी जियोफिजिकल सर्विस की स्थानीय शाखा ने भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई, जो USGS की तुलना में कम थी। इसने कम से कम पांच बाद के झटकों की भी जानकारी दी।

इमारतेंं, घरों में फर्नीचर व लाइटें हिलीं

अमेरिकी पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने आसपास के तटीय इलाकों में खतरनाक लहरों की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि शक्तिशाली से इमारतें हिल गईं जिसे देखते हुए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। रूस के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में घरों में फर्नीचर और लाइटें हिलते हुए दिखे।

सड़क पर कारें भी हिलती देखी गईं

एक अन्य वीडियो में सड़क पर खड़ी एक कार आगे-पीछे हिलती हुई दिखाई दी। क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने टेलीग्राम पर कहा, आज सुबह एक बार फिर कामचाटका के निवासियों की सहनशीलता की परीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा, अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है। मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं।

जुलाई में आया था 8.8 तीव्रता का बड़ा भूकंप

प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कामचाटका प्रायद्वीप टेक्टोनिक बेल्ट ‘रिंग ऑफ फायर’ पर स्थित है, जो प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्से को घेरे हुए है और भूकंपीय गतिविधियों का हॉटस्पॉट है। जुलाई में, इस क्षेत्र के तट के पास 8.8 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था, जिससे सुनामी आई थी और तटीय गांव का एक हिस्सा समुद्र में बह गया था।

