Italy Earthquake : इटली में कांपी धरती, 6.1 की तीव्रता से आया भूकंप

250 किलोमीटर की गहराई पर समुद्र में स्थित था भूकंप का केंद्र

Italy Earthquake (आज समाज), रोम : मंगलवार सुबह इटली में जोरदार भूकंप से लोग सहम गए। भूकंप की गति इतनी ज्यादा थी की लोगों को जोरदार झटके महसूस हुए। वहीं फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान का समाचार नहीं है। जानकारी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की गति 6.1 मापी गई। भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव इटली के दक्षिणी कैलाब्रिया क्षेत्र के तट पर दिखाई दिया।

वहीं बताया गया है कि इस भूकंप का केंद्र लगभग 250 किलोमीटर की गहराई पर समुद्र में स्थित था। भूकंप के झटके कैलाब्रिया, सिसिली, कैम्पानिया और पुगलिया सहित दक्षिणी इटली के कई क्षेत्रों में महसूस किए गए। फिलहाल किसी हताहत या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

यूरोप में इटली सबसे ज्यादा संवेदनशील

भूकंप के मामले में इटली यूरोप का सबसे अधिक संवेदनशील देश है, क्योंकि यह सीधे यूरेशियन और अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक अत्यंत जटिल सक्रिय भूगर्भीय टकराव सीमा पर स्थित है। यूरो-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप 58 किलोमीटर की गहराई पर आया था और दक्षिणी इटली के रेजियो कैलाब्रिया के तट से लगभग 62 किलोमीटर दूर स्थित था। इटली की निगरानी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह सिसिली के तट पर दर्ज किए गए हालिया कंपनों की श्रृंखला में यह सबसे मजबूत था।

मार्च में भी आए थे शक्तिशाली भूकंप

यह पहली बार नहीं है जब इटली में भूकंप आया हो। इससे पहले मार्च में, नेपल्स के तट पर 375 से 381 किलोमीटर की गहराई पर एक अत्यंत गहरा और शक्तिशाली भूकंप आया था। भूभौतिकीविदों ने इसे उस क्षेत्र में एक दशक में सबसे मजबूत गहरे पृथ्वी फ्रैक्चर के रूप में नोट किया था, जिसने क्षेत्र की ज्वालामुखीय प्रणालियों के माध्यम से दबाव तरंगें ऊपर भेजी थीं।