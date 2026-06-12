Delhi Fire Incident: तुगलकाबाद में सुबह-सुबह , आग की चपेट में आई बिल्डिंग; 3 लोगों की दर्दनाक मौत

By
Mohit Saini
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Delhi Fire Incident: तुगलकाबाद में सुबह-सुबह , आग की चपेट में आई बिल्डिंग; 3 लोगों की दर्दनाक मौत
Delhi Fire Incident: तुगलकाबाद में सुबह-सुबह , आग की चपेट में आई बिल्डिंग; 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Delhi Fire Incident: शुक्रवार सुबह दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग में भयानक आग लग गई, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई और कई दूसरे लोग अंदर फंस गए। इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में आग से जुड़े हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता बढ़ा दी है।

दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के अधिकारियों के मुताबिक, आग सुबह-सुबह अचानक लगी और तेज़ी से बिल्डिंग में फैल गई, जिससे बिल्डिंग धुएं के घने बादलों में घिर गई।

पीड़ितों को भागने का बहुत कम समय मिला

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जब आग लगी तो कई लोग सो रहे थे, जिससे उन्हें कुछ करने या बाहर निकलने का बहुत कम मौका मिला। जैसे ही बिल्डिंग में दहशत फैली, आग की लपटें तेज हो गईं, जिससे कुछ ही मिनटों में स्थिति एक बड़ी इमरजेंसी में बदल गई। इस दुखद घटना में तीन लोगों की जान चली गई।

आग से पांच लोगों को बचाया गया

आग की जानकारी मिलने पर, दिल्ली फायर सर्विस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। बहुत हिम्मत दिखाते हुए, फायरफाइटर्स ने धुएं से भरी बिल्डिंग में घुसकर जलती हुई बिल्डिंग के अंदर फंसे पांच लोगों को सफलतापूर्वक बचाया। बचाए गए लोगों को बहुत मुश्किल हालात में सुरक्षित निकाला गया।

अधिकारी जांच जारी रखे हुए हैं

फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पाने के लिए बहुत मेहनत की, जबकि पुलिस वालों ने इलाके को सुरक्षित किया और राहत के कामों में मदद की। अधिकारी अब नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं और आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

यह दुखद घटना घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में आग से सुरक्षा के उपायों और इमरजेंसी तैयारियों के महत्व की एक और याद दिलाती है। अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में हुई हाल की आग की घटनाओं में से एक की जांच जारी रखने के कारण और जानकारी का इंतज़ार है।

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