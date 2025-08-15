E-Shram Card Apply : 5 लाख रुपये का मुफ़्त इलाज और 2 लाख रुपये तक का मुफ़्त बीमा और भी बहुत कुछ देखे पूर्ण विवरण

E-Shram Card Apply(आज समाज) : सरकार लोगों को कई तरह की योजनाओं का लाभ दे रही है। सरकार की कुछ योजनाएँ ऐसी हैं जो लोगों को आर्थिक लाभ पहुँचाती हैं। इनमें से कुछ रोज़गार देने वाली योजनाएँ हैं, तो कुछ मुफ़्त इलाज देने वाली योजनाएँ हैं। इनमें आयुष्मान जन आरोग्य योजना भी शामिल है, जिसके ज़रिए सरकार लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज मुहैया करा रही है।

वहीं, ई-श्रम कार्ड योजना के ज़रिए सरकारी धारकों को 5 लाख रुपये का मुफ़्त इलाज और 2 लाख रुपये तक का मुफ़्त बीमा दिया जा रहा है। इस योजना में न सिर्फ़ मुफ़्त इलाज और बीमा दिया जा रहा है, बल्कि कई लाभ भी दिए जा रहे हैं। कौन बनवा सकता है यह कार्ड, और इस योजना में कैसे आवेदन करें। आइए इस लेख में जानें।

ई-श्रम कार्ड में मिलने वाले लाभ

जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज मिलता है।

वहीं, 60 वर्ष की आयु के बाद कार्डधारकों को 3 हज़ार रुपये मासिक पेंशन मिलती है।

इसके साथ ही, श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

वहीं, विकलांगता की स्थिति में सरकार 1 लाख रुपये का कवर देती है और शुरुआत में 500 रुपये और 1000 रुपये दिए जाते हैं।

इस योजना में श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।

साथ ही, यह गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों के पालन-पोषण में मदद करती है।

ई-श्रम कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आधार संख्या

मोबाइल नंबर

बैंक खाता संख्या

आवेदन कहाँ करें

जन सेवा केंद्र

सीएससी

डाकघर

ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.eshram.gov.in पर जाएँ।

इसके बाद, फॉर्म पर क्लिक करें और फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें।

अब आपको आधार नंबर भरना होगा। इसके साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी भरना होगा।

अब आपको अपने EPFO, ESIC मेंबर स्टेटस के अलावा कैप्चा कोड भी भरना होगा।

इसके बाद फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म में दर्ज करना होगा।

इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

