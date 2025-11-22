E-Passport Update : चिप लगे ई-पासपोर्ट से मिलेगी बेहतर सुविधाएं , नकली या जाली पासपोर्ट पर लगेगी रोक

E-Passport Facilities (आज समाज) : देश भर में पासपोर्ट सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ई-पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को अब आसान बना दिया गया है। ई-पासपोर्ट एक बढ़िया चीज़ होगी। अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको चिप पासपोर्ट मिलेगा।

इसका मतलब है कि यह पुराने पासपोर्ट जैसा ही दिखेगा। हालांकि, ई-पासपोर्ट के कवर पर अशोक स्तंभ के नीचे एक चिप लगी होगी। इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की सारी जानकारी स्टोर होती है। अगर आप ई-पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरा प्रोसेस डिटेल में जान सकते हैं, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा।

ई-पासपोर्ट एक एडवांस्ड वर्जन

क्या आप जानते हैं कि ई-पासपोर्ट को स्टैंडर्ड पासपोर्ट का एडवांस्ड वर्जन माना जाता है? इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप भी होती है। यह चिप पासपोर्ट होल्डर का बायोमेट्रिक डेटा, फोटो, फिंगरप्रिंट और पर्सनल जानकारी पहले से लोड करती है? यह पासपोर्ट कई और एडवांस्ड फीचर्स के साथ एक सनसनी है।

इससे नकली या जाली पासपोर्ट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा, ई-पासपोर्ट इमिग्रेशन प्रोसेस को भी तेज़ करता है। ई-पासपोर्ट के लिए आसानी से अप्लाई करने का तरीका यहां बताया गया है।

कैसे करें अप्लाई

आप सेवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ई-पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

सबसे पहले पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और खुद को रजिस्टर करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद, पोर्टल पर लॉग इन करें और “Apply for Fresh Passport / Re-issue of Passport” पर क्लिक करें।

ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको “Fresh Issuance” ऑप्शन चुनना होगा।

फॉर्म में ज़रूरी जानकारी भरें और सबमिट करें। गलत जानकारी आपको अपना पासपोर्ट पाने से रोक देगी।

फॉर्म सबमिट करने के बाद, “View Saved/Submitted Applications” सेक्शन में जाएं और “Pay and Schedule Appointment” पर क्लिक करें। ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इससे PSK, POPSK, या पोस्ट ऑफिस में आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी।

अपना एप्लीकेशन सबमिट करने और पेमेंट पूरा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपका ARN, या अपॉइंटमेंट नंबर होगा।

आपको अपने अपॉइंटमेंट डिटेल्स के बारे में अपने रजिस्टर्ड नंबर पर एक SMS भी मिलेगा। यह जानकारी संभाल कर रखें, क्योंकि आपको इसे पासपोर्ट ऑफिस में दिखाना होगा।

ई-पासपोर्ट प्रोसेस समय

आपको अपनी अपॉइंटमेंट की तारीख पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। इसके बाद, आपको अपने एड्रेस पर वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनना होगा। एक पासपोर्ट वैन आपके एड्रेस पर आएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करेगी। हालांकि, पासपोर्ट वैन सर्विस अभी कुछ ही इलाकों में उपलब्ध है। फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और आपका ई-पासपोर्ट 15 से 20 दिनों के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा।

