e-Aadhaar App Update : मोबाइल डिवाइस पर अपनी आधार डिटेल्स कर पाएंगे अपडेट

e-Aadhaar App Update (आज समाज) : अगर आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स बदलनी हैं, तो आपके लिए एक आसान सॉल्यूशन आ रहा है। भारत सरकार जल्द ही नया ई-आधार मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करेगी जिससे आप अपना डेटा आसानी से अपडेट कर पाएंगे। mAadhaar ऐप से अलग, आप अपने मोबाइल डिवाइस पर अपनी आधार डिटेल्स अपडेट कर पाएंगे।

यह एप्लिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ई-आधार ऐप से आप अपने आधार कार्ड पर अपना नाम, पता और जन्मतिथि जल्दी और आसानी से बदल पाएंगे और आधार सेवा केंद्र पर पर्सनली जाने की परेशानी से बच पाएंगे।

2025 के आखिर तक होगा लॉन्च

सरकार का कहना है कि ई-आधार ऐप 2025 के आखिर तक आ सकता है। इसके लॉन्च होने के बाद, लोग अपनी आधार डिटेल्स ज़्यादा आसानी से अपडेट कर पाएंगे। अभी, आधार अपडेट करना एक मुश्किल और धीमा प्रोसेस है।

AI और फेस स्कैन

नया ऐप आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए AI और फेस स्कैन का इस्तेमाल करेगा। इससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी और प्रोसेस भी तेज़ होगा।

लोगों को सिर्फ़ फिंगरप्रिंट या आई स्कैन के लिए आधार सेंटर जाना होगा। नाम, पता या जन्मतिथि जैसे दूसरे अपडेट फ़ोन पर ही किए जा सकेंगे।

ऐप सरकारी रिकॉर्ड से डेटा भी ऑटोमैटिकली लेगा। इसलिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड जैसे कागज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका बिजली का बिल भी लिंक होगा ताकि प्रोसेस आसान हो जाए।

